Keiko Fujimori respalda la libertad de Ollanta Humala

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el proceso contra el exmandatario Ollanta Humala por el cual fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero a raíz de la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

Fujimori calificó el fallo como algo esperado debido a la naturaleza de las investigaciones por aportes de campaña electoral. "Yo considero que esa resolución era natural, ¿no? Ya que había sido un caso parecido al personal. Entonces, creo que es lo que corresponde", dijo.

La mandataria también opinó respecto a la disposición del Poder Judicial para la liberación de Humala.

"En un Estado de derecho, si hay una decisión de parte del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial tiene que acatar esa decisión y disponer su ejercicio", reiteró.

En vísperas, se dio a conocer que el Tribunal Constitucional (TC) anuló el proceso que condenó al exmandatario Ollanta Humala a quince años de cárcel por el delito de lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia en 2006 y 2011.

La decisión del TC se fundamenta en que el Poder Judicial y el Ministerio Público vulneraron los principios constitucionales de legalidad y tipicidad al procesar hechos que, al momento de su comisión, no constituían delito bajo las leyes vigentes.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la tarde de el viernes la excarcelación de Ollanta Humala, luego del fallo emitido ayer por el Tribunal Constitucional, informa una nota del medio RPP.'

15

años de cárcel fue condenado condenado el expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de dinero a raíz de la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

La decisión judicial señala: "Declarar que, como consecuencia de la nulidad de todo el proceso penal en el extremo seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso, y como consecuencia han quedado son efecto las medidas de coerción procesal y la sentencia condenatoria dictada en esta causa en contra del beneficiario, disponiéndose su excarcelación en el día y bajo su responsabilidad".