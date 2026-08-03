Panamá Sub-20 tendrá que jugársela al 'todo o nada' contra México.

El técnico Mike Stump y la selección panameña Sub-20 tienen un juego definitivo: es todo o nada frente al favorito México en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

Stump busca llevar a Panamá a su octavo Mundial de la categoría. Para ello, solo le queda un partido, este miércoles (mañana) ante el anfitrión México en el estadio Universitario BUAP, en Puebla, a las 9:00 p.m. (hora istmeña).

"Llegamos al punto que esperábamos. Esta era la primera meta, la primera parte del plan", expresó Stump sobre el juego crucial que otorga el pasaporte directo al Mundial 2027.

"Ellos (los jugadores) saben lo que tienen enfrente. Es difícil, pero es un solo partido y, si trabajan bien y siguen el plan, ahí veremos", agregó el técnico al referirse a que el ganador avanzará al Mundial 2027 y el perdedor se despedirá del torneo.

Por lo tanto, Stump pide a sus jugadores concentración total y advierte sobre la necesidad de evitar provocaciones. El entrenador agregó que han estudiado detenidamente al rival para este choque de cuartos de final.

"Importante: les hemos mostrado muchos videos de las provocaciones que pueden ocurrir. Siempre al que responde es al que ven", advirtió el entrenador panameño, recomendando estar mentalizados para que las "cosas externas no afecten, ni dentro ni fuera de la cancha", en un vídeo difundido por la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Panamá avanzó a los cuartos de final tras ubicarse en el tercer lugar del Grupo C con 4 puntos, mientras que México dominó el Grupo B al culminar como líder perfecto con 9 unidades.

Por su parte, México, dirigido por Alex Diego Tejado, declaró a los medios de su país que cuenta con todos sus jugadores disponibles y que va enfocado en lograr el objetivo: clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.