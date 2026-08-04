Panama Flamenco Week 2026 se realizará del 21 al 30 de agosto

Panamá se prepara para la nueva edición de Panama Flamenco Week 2026, que se realizará del 21 al 30 de agosto en distintos escenarios de la ciudad. El evento reunirá a aficionados del flamenco, la música, la danza, la gastronomía y el arte, y destinará un porcentaje de lo recaudado a FANLYC.

Durante diez días el público podrá acceder a una agenda variada que incluye una cata de vinos españoles, una exposición colectiva de arte y talleres de baile. También formarán parte de la programación un menú temático en restaurantes aliados y un espectáculo de clausura.

Uno de los puntos centrales será la exposición colectiva “La Huella del Flamenco”, que se inaugurará el 22 de agosto en la Ciudad de las Artes. La muestra reunirá a más de veinte artistas y contará con la participación especial del fotógrafo sevillano Javier Caró.

Como componente formativo, el bailaor sevillano Juanma Zurano impartirá talleres abiertos al público del 22 al 24 de agosto. Las clases se desarrollarán en la Academia Flamenco Panamá y estarán a cargo de un artista con trayectoria internacional.

El cierre del festival tendrá lugar los días 29 y 30 de agosto en el Teatro Pacific con el estreno de “Balboa, su Pasión: Flamenco y Tradición”. La producción original está dirigida por Paola Tamayo, con coreografía de Fabián González y la participación de la Compañía Flamenco Panamá.

La obra presenta una mirada artística sobre la historia de Vasco Núñez de Balboa durante su paso por Panamá. El elenco invitado incluye a Eugenio Romero en el cante, Juanma Zurano en el baile, Niko Cortés en la guitarra y Valo Jorge en la percusión.

La programación contempla además una cata de vinos españoles dirigida por el sommelier Basilio Barros el 21 de agosto en Felipe Motta Marbella. Quienes presenten el boleto del espectáculo de clausura podrán acceder a un menú especial en las sucursales de Taberna La Malagueña.

Un porcentaje de lo recaudado se destinará a FANLYC para apoyar a niños y jóvenes con cáncer en Panamá. Los boletos para el espectáculo de clausura ya están disponibles en www.tuboletoya.com y en la Academia Flamenco Panamá.