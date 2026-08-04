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Polonia

Milan firma su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Polonia

Publicado 2026/08/04 10:45:00
  • EFE / Polonia / @PanamaAmerica

Jonathan Milan logró su segunda victoria consecutiva en el Tour de Polonia al imponerse en la segunda etapa, resultado que le permite afianzarse como líder .

Jonathan Milan celebra su segunda victoria consecutiva en el Tour de Polonia, consolidándose como líder de la clasificación general.

Jonathan Milan celebra su segunda victoria consecutiva en el Tour de Polonia, consolidándose como líder de la clasificación general.

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El ciclista italiano Jonathan Milan venció en la segunda etapa del Tour de Polonia, disputada este martes, y se coloca líder en solitario en la clasificación general tras dos victorias en dos jornadas. El español Iván García Cortina, acabó cuarto.

Milan, del equipo Lidl-Trek, continúa imparable y al esprint se impuso en un emocionante final de carrera que se decidió en los metros finales.

El podio lo completaron el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), respectivamente. Por su parte, Iván García Cortina (Movistar) tuvo opciones hasta el final de la carrera y se quedó a las puertas del podio, en cuarta posición.

Tras las escapadas iniciales de Patryk Sotsz y Dries De Bondt, en los últimos 15 kilómetros el pelotón alcanzó a la cabeza de la carrera y Jonathan Milan, que este martes vestía el maillot amarillo tras su victoria en la primera etapa, consiguió la victoria completando el recorrido en un tiempo de 3:05:37 horas.

En esta segunda etapa, los ciclistas recorrieron 150,1 kilómetros entre las localidades polacas de Miedzyzdroje y Szczecin.

La 83ª edición del Tour de Polonia se disputa del 3 al 9 de agosto y la próxima etapa se disputará este miércoles 5 de agosto entre las localidades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra (193,5 kilómetros de recorrido). 

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