Ciclos económicos y la crisis mundial hoy

Estos apuntamientos -casi meros escolios a un tema importante y recurrente-

tienen dos propósitos: comentar la coyuntura económica internacional a raíz de las recientes medidas adoptadas tanto por la Reserva Federal de los EEU ( FED)

como por el Banco Central Europeo, y contextualizar estas en lo que suele

denominarse "ciclos económicos".

En sus últimas declaraciones, el presidente de la FED, Jeremy Powell, el viernes 26 de los corrientes declaró; "Es probable que la reducción de la inflación requiera un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten. Mientras que los tipos de interés más altos, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas. Estos son los desafortunados costes de la reducción de la inflación. Pero si no se restablece la estabilidad de los precios, el dolor será mucho mayor". (El País, Economía, 26/08/2022) Con cierto eufemismo agregó que tales medidas "provocarán algo de dolor para las familias y empresas", pues no hacerlo sería aún más doloroso.

Las declaraciones hechas desde Jackson Hole, entre las montañas de Wyoming, suponían un recrudecimiento de política monetaria anti-inflacionista, pues en la subida previa del mes de julio de este año, Powell se mostraba más positivo frente al control de la inflación, cuando parecía que la subida sería más ralentizada- y el comportamiento de la propia economía estadounidense, sobre todo en términos de empleo era menos grave. Más contrastantes aún que las de hace un año, cuando la inflación no le parecía a Powell un problema grave. Al fin y al cabo, Powell desea imitar a su predecesor Paul Volcker (en la jefatura entre 1979 y 1987) o a Alan Greenspan (entre 197 y 2006) y no al no Anthon Burns, jefe de la Reserva en los ¨70. Quiere repetir un "aterrizaje suave" y no abrupto en la mayor economía del mundo.

Y ciertamente el horno no está para bollos. La actitud reciente de Powell y las alusiones que hacemos a las situaciones de los años referidos nos hace necesariamente pensar en elementos más allá del mero nivel de inflación (entre el 9% y el 8%, inusitado en la economía norteamericana) pero sobre todo porque la inflación subyacente, es del casi 6%, que es lo que realmente preocupa. Algo mucho más grave ocurre en Europa y seguramente el Banco Central Europeo imitará a la FED, teniendo eso sí un escenario más duro: desempleo alto, crisis energética profunda y las consecuencias directas de haberse "disparado en el propio pie al secundar las medidas anti-rusas en un verdadero ejemplo de disparate económico.

Ciertamente la situación mundial es muy grave, aterradora y catastrófica según algunos analistas. Los hay como el Nobel, Joseph Stiglitz, quien en su columna del New York Times ha advertido que las medidas de la propia FED podrían agravar la situación.

Pero si para este neokeynessiano es la política monetaria lo que parece andar mal, pues sus políticas no hacen más que alimentar la inflación (en una espiral de inflación de costes); para otros analistas como Jeremy Gratham (Bloomberg Markets, ver en especial : "Calling a super bubble", 26/01/2022) hay unas situación propia de una gran burbuja financiera semejante a la de los años setenta (pues hay activos con precios más bajo), o, pero aún como Ray Dalio (Bridgewater) escribe, tenemos que todavía no salimos del todo de la pandemia (piénsese sobre todo en China), la situación de guerra en Ucrania y las tensiones en el estrecho de Taiwán, y la política del FED.