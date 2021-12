Compre responsablemente

En el inicio de las temporadas de mayor movimiento comercial en nuestro país, no cabe duda que la gran cantidad de ofertas y tentadoras promociones anunciadas por los distintos comercios resultarán atractivas y casi irresistibles a todo consumidor.

Versión impresa

No obstante, el propósito de comprar responsablemente debe ser la consigna para esta época, recordando además no caer en el consumismo que se traduce en dolores de cabeza y posterior arrepentimiento, al momento de hacer frente a aquellos gastos no planificados.

Lo primordial es contar con un presupuesto previamente establecido, que contemple la cantidad de dinero disponible para nuestras compras, las cuales también deben programarse en base a una lista de prioridades, abarcando no solo las compras esenciales, sino también los pagos que debamos realizar, así como la posibilidad de asignar aunque sea una parte de dicho presupuesto, como ahorro para el próximo año.

De tener planificada la compra de nuevos equipos, tales como electrodomésticos, computadoras, televisores, celulares, entre otros artefactos, se recomienda comparar primero las distintas marcas y precios ofertados antes de tomar una decisión, teniendo también presente que las características o especificaciones del equipo escogido, se ajusten realmente a nuestras necesidades y al monto contemplado para la compra.

Resulta también conveniente programar los días de compras, tratando en la medida de lo posible hacerlas temprano y no hasta el último momento. Esto evitará caer en situaciones de prisa y descuidos innecesarios, que puedan impedirle apreciar y escoger con calma los artículos que desea comprar.

Al adquirir prendas de vestir, existe la posibilidad que al no contar con la talla exacta de la persona a quien queremos obsequiar el artículo, o la certeza que dicha prenda le quede, conviene preguntar primero si el local contempla en su política comercial la facilidad de efectuar posteriormente el cambio por otra talla o bien por otro artículo; recordando que en nuestra legislación no está contemplado el derecho a retracto, salvo en las ventas a domicilio.

Una vez concretada la compra, exija en todo momento la factura, certificado de garantía y demás documentos correspondientes, conservando también los empaques, manuales y accesorios que acompañan el producto comprado, por lo menos hasta un periodo de quince días, para que en el evento que dicho bien presente un desperfecto o daño de fábrica que impida utilizarlo adecuadamente desde un inicio, se proceda efectivamente con su reemplazo por uno nuevo por parte del proveedor.

Usted puede presentar sus reclamos ante el agente económico, y en caso de no prosperar el mismo acuda o contacte a la Acodeco.

VEA TAMBIÉN: La Defensoría del Pueblo debe darse una vuelta por las largas filas de la CSS

Por último, recordemos que se trata de una época para compartir principalmente con los seres queridos, donde las compras son solo una parte de nuestros planes, y, por tanto, no debe incurrirse en gastos excesivos que se traduzcan en deudas innecesarias o difíciles de afrontar iniciando el próximo año.

Abogada.