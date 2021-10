Terror

Dicen que los fiscales del caso pinchazos están aterrorizados porque intentaron frenar la presentación de informe donde se analiza la evidencia digital y argumentaron toda clase de locuras. No se habían dado cuenta que fue introducido en la etapa intermedia. ¡Plop!

Miedosos

Dicen que los fiscales del caso pinchazos están cada vez más nerviosos porque el caso está naufragando se quedaron sin testigos, sin peritos y sin querellantes. Ni siquiera son capaces de explicar las contradicciones y vicios del proceso.

Durísima

Dicen que otra cosa que surgió ayer y que es clave en todo el proceso es que los sellos de las supuestas evidencias fueron tachados porque una fiscalía que no tenía competencia hizo ese trabajo. No pueden autenticar algo que no podían hacer ellos.

Escandaloso

Dicen que el fiscal Marcelino le negó por años las supuestas pruebas documentales a la defensa del Loco pero se las entregaba a los testigos. Así como esto hay miles de irregularidades incluso con el mismo testigo protegido.

Mentirosa

Dicen que Raisa anda por todos lados diciendo que ella ha visitado la Mina en Donoso y nunca ha pisado por allá. No se sorprendan que en los próximos días se amarre a árboles y piedras para defender sus intereses.

Cierres

Dicen que los transportistas le cerraron ayer el país a Nito. Ni mencionar a los productores agropecuarios, las enfermeras y dicen los sindicatos que van para la calle hoy. El escenario de Nito es cada vez más complicado y Gaby sigue en su modo "Monopoly"