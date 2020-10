¿Confinados otra vez? ¡Ni pensarlo!

“La responsabilidad del gobierno no es cuidar mi salud. Su responsabilidad es proteger mis derechos. Es trabajo mío cuidar mi salud. Cuando entregas tu libertad por seguridad, terminas perdiendo ambas”. (Benjamín Franklin)

A escasas semanas de haber soltado a todos los encerrados con la estricta recomendación de que se protegieran para evitar ser contagiados, parece que cayó en saco roto. Aceptamos que el virus es famoso por ser contagioso, pero en número de víctimas es benigno.

La pandemia de la gripe española en 1918 se llevó más de 15 millones de muertos en el primer año a nivel mundial. Por eso parece que este virus no es tan violento a pesar de más de un millón de muertos que lleva en el mundo.

Consideramos que en esto hay muchos intereses económicos de por medio. Además, la malaria y otras enfermedades matan más de un millón al año. Lo que pasa es que esas enfermedades no llegan a los países del primer mundo y por eso no hay escándalo a nivel mundial

Es cierto que el virus es peligroso, pero no tanto para entrar en pánico, si la gente fuera responsable, el virus se acaba, pero no lo son. David Navarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus en Europa, explicó que los bloqueos solo hacen “que la gente pobre sea mucho más pobre” y la OMS pidió ahora evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus.

Pensamos que habría más miseria y muertos de hambre que los del mismo virus, porque el sistema económico es injusto a nivel mundial, riqueza hay, pero mal distribuida. Lo de la pandemia podemos considerar que es excusa para coartar libertades de la población, así de sencillo.

Ahora bien. Aquí contabilizan muertos y contagiados como hacer inventario de artículos, ya las personas perdieron sus nombres ahora son números, nadie garantiza a la población que mueran tantos al día, esto se ha convertido en la cultura del pánico para someter a todos y tener pretexto para volver a las restricciones, pero consideramos que no sería aconsejable hacerlo, porque el pueblo tiene el derecho de buscar el sustento para su familia con pandemia o sin ella, y debe ser sensato y responsable y coherente con lo que dice y hace, que redundará en beneficio de sus seres queridos.

¿Ese bono que le dan algún día caducará, tendrá fecha de vencimiento, como todo subsidio, o el gobierno está en capacidad de subsidiar a la población per secula seculorum?

Las personas deben tener bien claro que si no se comportan como deben, nos confinarán porque cuarentena no será sino otra encerrona, que en nada va remediar la situación, porque ya está probado hasta la saciedad que esa práctica no soluciona nada ni detiene los contagios.

