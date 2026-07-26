Construir puentes comienza por casa

La remodelación de un edificio rara vez trasciende el ámbito de la infraestructura. Sin embargo, hay ocasiones en que un espacio físico simboliza una visión de futuro. La reciente inauguración de la remodelación de la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) representa precisamente eso: una oportunidad para reflexionar sobre el papel que las instituciones intermedias deben desempeñar en un momento decisivo para Panamá.

Desde su fundación, APEDE ha sido mucho más que un gremio empresarial. Ha servido como un foro donde convergen ideas, se debaten políticas públicas y se promueve una visión de desarrollo basada en la institucionalidad, la libertad económica y la responsabilidad social. Su sede ha sido escenario de encuentros que, durante décadas, han contribuido a enriquecer la discusión nacional. Renovar ese espacio no es un simple ejercicio arquitectónico; es reafirmar el valor del diálogo en tiempos de incertidumbre.

No es casual que durante la ceremonia inaugural el arzobispo metropolitano, monseñor José Domingo Ulloa, invitara a los panameños a "construir puentes y no muros". Su mensaje trascendió el protocolo para convertirse en una exhortación oportuna. Panamá atraviesa una etapa en la que la polarización amenaza con sustituir el debate por la confrontación y la desconfianza por el desencanto. En ese contexto, fortalecer los espacios donde distintos sectores pueden escucharse y construir consensos resulta indispensable.

La remodelación de la sede también refleja una forma de ejercer el liderazgo. Bajo la tenaz presidencia de Giulia de Sanctis, y con el respaldo de una Junta Directiva comprometida con la visión institucional de APEDE, el proyecto se materializó como parte de una apuesta por fortalecer la organización desde adentro para servir mejor al país. La modernización de sus instalaciones, la incorporación de criterios de eficiencia energética y la creación de espacios más funcionales evidencian que el liderazgo también se expresa en decisiones que trascienden un período de gestión y dejan capacidades para las generaciones futuras.

En una época marcada por la inmediatez y los resultados de corto plazo, resulta valioso que una organización empresarial invierta en fortalecer su patrimonio institucional. La verdadera trascendencia del liderazgo no se mide únicamente por las decisiones coyunturales, sino por la capacidad de construir instituciones más sólidas, resilientes y preparadas para enfrentar los desafíos del mañana.

La apuesta por la sostenibilidad constituye otro de los aspectos más relevantes de esta transformación. La instalación de un moderno sistema de paneles solares requirió una cuantiosa inversión que permitirá generar ahorros estimados en aproximadamente 15 mil dólares anuales, con un período de recuperación de la inversión de alrededor de 7 años. Más allá de las cifras, la decisión demuestra que la sostenibilidad puede ser también una estrategia inteligente de gestión. Además del beneficio económico, el sistema reducirá más de 50 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año, un impacto ambiental equivalente a retirar una veintena de vehículos de circulación. En tiempos en que la competitividad está estrechamente ligada a la responsabilidad ambiental, iniciativas como esta envían un mensaje claro: el liderazgo empresarial también se ejerce anticipando el futuro.

Sin embargo, el verdadero valor de una institución nunca reside en sus paredes. Los edificios pueden modernizarse; los principios deben renovarse cada día. La credibilidad de organizaciones como APEDE dependerá siempre de su capacidad para seguir promoviendo propuestas que fortalezcan el Estado de derecho, impulsen la transparencia, incentiven la inversión responsable y contribuyan a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Panamá enfrenta desafíos complejos: recuperar el crecimiento económico, mejorar la calidad de la educación, garantizar la seguridad jurídica, combatir la corrupción y construir acuerdos que trasciendan los ciclos políticos. Ninguno de estos objetivos será alcanzable sin espacios donde el sector privado, la academia, la sociedad civil y el Estado puedan dialogar con respeto, independencia y visión de largo plazo.

La sede remodelada de APEDE es, en esencia, una metáfora de lo que Panamá necesita. No basta con renovar edificios; debemos renovar la confianza. No basta con modernizar estructuras; debemos fortalecer las instituciones. No basta con hablar de futuro; hay que construirlo con liderazgo, ética y responsabilidad compartida.

La obra inaugurada la semana pasada permanecerá durante décadas. Las juntas directivas cambiarán, las administraciones pasarán y los desafíos nacionales evolucionarán. Lo que permanecerá será el ejemplo de una institución que decidió invertir no solo en concreto, tecnología y eficiencia energética, sino también en un espacio destinado al encuentro de ideas, al debate respetuoso y a la construcción de consensos.

Porque, al final, construir puentes comienza por casa. Comienza en las instituciones que deciden abrir sus puertas al diálogo, en los líderes que entienden que servir es dejar un legado y en las organizaciones que invierten no solo en infraestructura, sino también en confianza. Si Panamá aspira a un futuro más próspero, competitivo y justo, necesitará muchas más obras de esta naturaleza: aquellas que fortalecen edificios, sí, pero, sobre todo, aquellas que fortalecen el carácter de una nación.