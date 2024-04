Copartidarios del CD: Llegamos a la recta final

Cuando hace casi dos décadas atrás me inscribí en el partido Cambio Democrático, lo hice con el mismo convencimiento que les escribo ahora. Motivado por los amigos Rigoberto Effio y Roberto Henríquez, tome la decisión de renunciar al Panameñismo e inscribirme en el colectivo político fundado por Ricardo Martinelli.

Loco o no, Ricardo es el último de los sobrevivientes de aquellos panameños nacidos parta liderizar. La prueba fehaciente de ello es que se ha mantenido arriba en las encuestas y preferencias desde el momento que se iniciaron los ejercicios de estas, con miras a la contienda electoral del 5 de mayo próximo.

Irónicamente, su popularidad le costó la candidatura y le ha estado costando a la democracia criolla.

En mi comunicación periódica con él, en los últimos dos años, en que siempre hable claro y en una dinámica de "al pan, pan y al vino, vino", he procurado darle ánimo y apoyo. Me decía mi tío-abuelo, Carlos Cárdenas Izquierdo que "es de humanos equivocarse y es también de humanos reivindicarse. Después de escuchar toneladas de versiones acerca de su comportamiento durante la gestión 2009-2014, en las que nunca vi prueba material en su contra, opté por darle el beneficio de la duda. Ello me ha costado el distanciamiento con muchos, incluyendo el de alguien cercano, recién fallecido. Me llamo unas semanas antes de su muerte y no le conteste para evitar entrar en una polémica en que seguramente debatiríamos mi posición sobre Martinelli.

Lamento no haberme despedido como Dios manda. Algo que si deje claro a Ricardo es que mi lealtad no seria medida mediante mi renuncia al CD.

Le dedique buenos años y con ánimo. Además, es el producto de no solo su esfuerzo, pero el de Marta Linares también, al igual que el de muchos otros. Entiendo perfectamente las circunstancias en tuvo que abandonarlo e iniciar Realizando Metas. Su liderazgo no podía ser desperdiciado. Y hablando de sus errores, uno de los mayores que tiene, es confiarse demasiado en los demás. Aquí solo resaltare los casos de Roux y Varela. Al último, de cierta manera se le puede entender sus razones, la sed de venganza. ¿Pero de que se tenía que vengar Rómulo? ¡El condenado nació parado! Traiciono no solo una vez sino dos. Ricardo pago dicho error caro. Lo que jamás pudo lograr Rómulo Roux fue el reconocimiento que hacen los Martinellistas a José Raúl Mulino, apoyando su candidatura como lo demuestran las encuestas.

Un buen amigo, alguien conocedor de estos temas me decía, "es sumamente difícil, sino imposible el traslado de popularidad de un candidato tan fuerte como Martinelli a otro". Lo que estamos viendo es prueba fehaciente que en política no hay sorpresas sino sorprendidos.

Veo hoy como un gran número de candidatos de Cambio Democrático, que haciendo uso de su derecho constitucional de apoyar al candidato de su predilección, comienzan a ser víctimas de la decepción. Cualquiera se equivoca copartidarios. Yo si vi la luz hace rato. He podido observar como Rómulo construía su castillo. Hoy resulta que era uno de arena, en espera que la marea suba y lo arrase. ¿Pero a qué precio? Eso lo vamos a componer a continuación.

Copartidarios, a escasas dos semanas de nuestro séptimo sufragio electoral en democracia, les traigo una propuesta. Aún están a tiempo de ver la luz. Rectifiquen. Quiero verlos agitando la bandera fucsia y magenta el próximo 28 de abril en la Vía España, durante el cierre de campaña de JR Mulino. Denle su apoyo en las urnas al siguiente domingo. Sean parte del caudal de votos que permitirá al panameño recuperar la calidad de vida que le fue arrebatada en julio del 2014. A continuación, los usurpadores tendrán que abandonar el trono.

El pleno de la junta directiva draconiana deberá renunciar por dignidad. Que un nuevo liderazgo surja de esta revolución. Propongo la fusión eventual del CD con Realizando Metas. Es el momento del cambio, del verdadero cambio. ¡Panamá merece un futuro mejor y juntos lo podremos lograr!

