Doble carga, mitad de oportunidades: el reto laboral femenino en la región

Las cifras son contundentes y la región no puede mirar hacia otro lado. Las mujeres representan el 50,1% de la población mundial en edad de trabajar, pero solo ocupan el 40% del empleo total y el 35,4% de los puestos directivos, según la Organización Internacional del Trabajo.

Estas brechas estructurales, son más marcadas que el promedio global en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, de acuerdo con la encuesta "Mujeres en el trabajo 2025: Una perspectiva global", que recopiló las opiniones de 7.500 mujeres en entornos laborales de 15 países.

Entre los principales hallazgos del estudio 2025, la salud mental emerge como una de las mayores preocupaciones: solo el 51% de las encuestadas considera que su estado es bueno o muy bueno, mientras que un número importante reporta mayores niveles de estrés en comparación con el año anterior.

Esta realidad tiene raíces profundas en la región. En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana, las trabajadoras cargan con una doble presión: el estudio indica que las responsabilidades domésticas continúan recayendo en mayor medida en las mujeres, incluso cuando son el principal sostén económico del hogar, lo que impacta su desempeño y permanencia laboral.

Entre las encuestadas que viven con su pareja, solo el 14% asegura compartir la gestión de finanzas por igual, mientras que únicamente el 27% menciona compartir el cuidado infantil de manera equitativa.

En la región, esta realidad toma dimensiones aún más marcadas. Las mujeres dedican un considerable número de horas a actividades de cuidado no remuneradas, lo que genera una significativa disminución del potencial productivo femenino en América Latina. En el caso de Centroamérica, países como Guatemala y Honduras presentan algunas de las tasas de participación laboral femenina más bajas del hemisferio.

El informe 2025 ofrece datos valiosos sobre qué motiva a las mujeres a permanecer en sus empleos. Cerca de cuatro de cada diez mujeres señalan el trabajo flexible como uno de los principales habilitadores del éxito, siendo la flexibilidad sobre cuánto trabajar un factor clave de retención entre quienes consideran permanecer más de cinco años en una organización, mientras que la falta de ella las puede impulsar a renunciar o cambiar de rol.

Así también, el 43% destaca que el apoyo organizacional permite su desarrollo profesional; el 37% considera importante que su trabajo permita la modalidad híbrida; el 32% cita la importancia de que los empleadores no excedan la jornada laboral; y el 28% menciona la necesidad de un espacio física y psicológicamente seguro.

Poco menos del 60% de las mujeres encuestadas califica su salud física como buena o muy buena. Sin embargo, el 24% afirma padecer dolores o síntomas relacionados con trastornos menstruales, menopausia o desafíos de fertilidad, y pese a que algunas cuentan con medidas de apoyo, otras deben seguir laborando sin poder ausentarse..Este tema sigue siendo tabú en los entornos laborales de nuestra región, donde las políticas de salud en el trabajo raramente contemplan las particularidades de la biología femenina.

Los datos regionales complementan el panorama global. En América Latina, la tasa de participación laboral femenina alcanza apenas el 51,8%, frente al 74,4% de los hombres, una brecha que persiste pese a que las mujeres han recuperado los niveles prepandemia.

Las diferencias salariales en Centroamérica van del 9,3% en El Salvador y Honduras al 9,8% en Panamá, con tendencia a ampliarse entre 2010 y 2019. Costa Rica es la excepción positiva, al reducir su brecha de 17,3% a 12%.

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En República Dominicana, la tasa de ocupación femenina es del 43,3%, con una brecha salarial del 18%, concentrada en el sector informal y entre trabajadoras por cuenta propia, evidenciando sesgos de género estructurales.

Atender estos desafíos representa una oportunidad estratégica para que las empresas promuevan entornos laborales inclusivos, flexibles y con enfoque en el bienestar.

La falta de equilibrio entre la vida personal y laboral es el principal motivo por el que las encuestadas desean dejar su trabajo, de acuerdo con el 30% de las participantes. Para las empresas de la región, esto no es solo un tema de justicia: es un asunto de competitividad y sostenibilidad del negocio.

Costa Rica, República Dominicana y Panamá forman parte de coaliciones público-privadas impulsadas por el Foro Económico Mundial, orientadas a transformar la realidad laboral de las mujeres mediante la eliminación de sesgos en contratación, retención y ascensos. Esa dirección es la correcta; el reto es acelerar el paso.