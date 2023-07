El ángel de 5 mil veteranos de guerra retirados en Panamá

Esteban Blis, nacido en Curundú, unos de los barrios más pobres de Panamá, de joven se propuso emigrar a Estados Unidos y servir en las filas del Ejército americano, pero sabía que Dios lo prepararía para grandes cosas, velar por los retirados y veteranos que viven en su nativa Panamá.

Luego de años en el Ejército, altas y bajas, se retira con Honores después de servir en combate en unos de los lugares más peligrosos del mundo, el Sur de Afganistán, regresa a su país y se da cuenta del abandono que se encontraban sus excombatientes, para él fue un llamado divino, ya que Dios toda la vida fue su norte inculcado por su madre en su fe católica desde pequeño.

Desde su retiro en 2011, inició una cruzada en beneficio de los Veteranos y Retirados Americanos que vivían en Panamá, muchas veces de manera anónima, porque para él lo importante no es quien lo hace, sino hacer el bien y mejorar la calidad de vida de los demás.

Gracias al apoyo de la compañía HCA, empezó en el 2012 trayendo a Panamá Generales Retirados de Estados Unidos, Directores de Organizaciones de Veteranos de USA, de alto nivel y miembros del gobierno americano que ignoraban los miles de retirados que vivían en Panamá y la región.

En el 2016, Blis con la ayuda de HCA y un grupo de Oficiales de Servicios a Veteranos o VSOs, se realizó el primer censo de retirados y veteranos del país, la cual dio más de 5,000 unidades, con sus familiares. Esto ayudó a Blis a presentar el censo al Comandante de Instalaciones de la Armada Americana, Teniente General David Halverson, el cual aprobó el cambio de procesamiento de las identificaciones militares de Panamá de Puerto Rico a Miami, bajo el Comando Sur. Este cambio, de 4 a 7 meses a 7 y 21 días, facilitó los cuidados de los retirados y sus familiares, ya que sin una identificación militar vigente, ningún hospital de Panamá los atendería.

En el 2018, Blis se reunió con el entonces con el ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, el cual lo felicitó y expresó su asombro al ignorar que había más de 5,000 retirados y veteranos viviendo en Panamá, igual que el Republicano Congresista Dan Crenshaw, de Texas, igual veterano de guerra de Afganistán.

El veterano Blis lleva años trabajando en beneficio de los veteranos en Panamá y la región, sus acciones a veces anónimas debido a que para el mejorar la vida de alguien debe ser el norte de todos los seres humanos, eso se llama integridad. Blis ha realizado 90% de los avances positivos de retirados en Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, México, Guatemala, Honduras, y Ecuador.

Hace días sostuvo una importante reunión, por primera vez en la historia, con la oficina del Sub Secretario de Defensa para la Salud, con líderes de la Agencia de Salud del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Lo acompañaban el retirado Mayor general Alfred Valenzuela, ex sub comandante del Comando Sur, el retirado Teniente general Michael Rochelle, ex Jefe de personal del Ejército de estados Unidos, el Dr. Joseph Caruso, vicepresidente de la Fundación y el Retirado Sargento Mayor de la Armada de USA , Carlos Miller, nacido en Panamá, en Apoyo a los retirados Americanos que llevan años con dificultades con el Seguro TRICARE fuera de los Estados Unidos.

Muchos retirados con el seguro TRICARE viviendo en Panamá, están cubiertos hasta ciertos parámetros, solo el Hospital Brisas, en Brisas del Golf, de la Compañía HCA, es el único que acepta el seguro TRICARE, casi de manera completa en apoyo a los Retirados y Veteranos Americanos en Panamá y sus familiares, algunos hospitales si lo aceptan cobran entre $ 10,000 y $ 20,000 dólares depósito para garantizar sus prestaciones médicas, haciéndolo imposible para la mayoría de los retirados en Panamá.

La mayoría de ellos son sacados de los hospitales al no poder pagar y terminan en el hospital Santo Thomas, muchos en su gran mayoría fallecen si tener la oportunidad de tener una mejor vida en el país que escogieron vivir.

Blis demando estas situaciones en el Pentágono, y exhortó a cambios de políticas con Panamá, y la región de Latino América, defendió la importancia del servicio militar de estos retirados y veteranos, que es responsabilidad del gobierno americano en cuidar y proteger a las personas que han defendido a su patria.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Ellos solo tenían 280 retirados del ejército americano documentado en la Lista de Retirados viviendo en Panamá, Blis desafió esos números asegurando que hay más de 5000 retirados en Panamá solamente, el problema fue que la mayoría usan apartados postales de Miami Florida, ya que Panamá no cuenta con buen sistema de correos, por eso se ve el incremento desde el 2016 de 160,00 a 200,00 en varios años Retirados en Florida, pero en realidad viven en Panamá, causo asombro a estos altos oficiales esa información con pruebas presentadas y decidieron trabajar con los proveedores de Panamá para mejorar el servicio , los pagos y abrir más hospitales que trabajen con el Seguro TRICARE en beneficio de los Retirados y sus familiares que viven en Panamá y la región Latino americana.

Blis fue felicitado por la oficina del Sub Secretario de Defensa por sus labores, al ir muy lejos en beneficios de muchos, igual que varios congresistas americanos, embajadores , y altas personalidades , aplauden su labor desinteresada en favor de los veteranos y retirados Americanos fuera de los Estados Unidos.