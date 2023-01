El fútbol gana una estrella en el cielo: Pelé

En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero jamás puede cambiar de equipo de fútbol. Eduardo Galeano. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada qué ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida.

Pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol. Esta frase fue escrita por el novelista argentino Eduardo Sacheri y puede ser una definición perfecta para plasmar la esencia o herencia que nos ha dejado Edson Arantes Do Nacimiento: el Rey Pelé. Quien a escasas horas del final del 2022 apagara su existir terrenal para ahora emular los senderos de la universalidad eterna en el cielo. Su vida, sus proezas, su legado en el fútbol no pasarán nunca; ya que él en su esencia metafísica del fútbol representa todo lo que la humanidad cree y seguirá creyendo que significa jugar al fútbol.

Sus orígenes humildes forjaron una personalidad trabajadora, luchadora y con unafán terrible por lograr los anhelos que quizá su padre, Dondinho, no pudo conseguir. Tras su proceso de aprendizaje, el ilusionista de la pelota se doctoró en el fútbol demasiado pronto y en el Santos vieron rápidamente su potencial.

Su primer gol llegaría el 7 de septiembre de 1956 ante Cubatao y en el Mundial de Suecia se coronaría rey del mundo con apenas 17 años. El resto ya es historia. Se fue a sus 82 años, pero se fue feliz; a través de su cuenta de Instagram, sus cercanos expresaron: En su viaje, Edson encantó al mundo con su genialidad en el deporte, detuvo una guerra, llevó a cabo obras sociales por todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas: el amor. Su mensaje de hoy se convierte en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor, para siempre remarcaron.

Pelé representa a ese deporte que en el mundo despierta tantas pasiones y genera tantos sentimientos ambivalentes de alegría o tristeza: el fútbol. La llamada Perla negra no sólo era una persona que pegaba patadas a una pelota a las mil maravillas, sino que además era un icono social sobre la superación y el cambio a través del deporte. Su éxito se forjó a través de la ambición, el talento y una sonrisa que marcó a generaciones y a todos

aquellos chicos que soñaban con vivir del deporte rey de donde él era el rey. Pelé nos deja tras una larga enfermedad su legado, recuerdo, carisma y sacrificios de una vida donde el fútbol se convirtió en un fenómeno cultural, social y nacional lleno de pasiones para el mundo entero. "Viva Péle, Viva el Fútbol".