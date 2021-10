¡Es cierto!, es una vergüenza que muera gente por no vacunarse

En la vida se debe cumplir una máxima: escuche y créale a las personas que hablan con fundamento, más si el planteamiento es de tipo científico. Nada es infalible en la vida, pero los que en alguna ocasión hemos escuchado sobre el Método Científico sabemos que se trata de un tema riguroso que cumple varias etapas y que minimiza, casi hasta hacerla desaparecer, la subjetividad del científico.

El preámbulo sirve para comentar la acertada afirmación que hizo el médico intensivista, Julio Sandoval, de que es una vergüenza que en Panamá muera gente de Covid-19 en este momento, básicamente por su negativa a aplicarse la vacuna.

Los temores que hubo al principio sobre la efectividad y seguridad de las vacunas anticovid eran entendibles, pero los resultados alcanzados a nivel mundial han debido disipar esas dudas.

Los antivacunas tienen derecho a pensar lo que quieran y a no vacunarse si así lo deciden, pero lo que no podemos admitir es que jueguen con la mente de personas que no tienen las herramientas intelectuales para discernir si las teorías conspiratorias que plantean estos grupos son ciertas o no.

Sé que muchas personas pensarán diferente a mí, sin embargo, me parece criminal llenarle la mente de falsedades a una población, tal vez vulnerable, que podría salvar su vida con una vacuna. El debate debe ser estrictamente científico.

Periodista.