La izquierda y las causas Lgtb y feminista

A continuación plantearemos lo siguiente ¿Por qué a la izquierda le cuesta adherir los movimientos Lgtb y feminista? Para responder esta pregunta vamos a exponer la premisa del líder español de extrema de izquierda Roberto Vaquero, quien sostiene lo siguiente: "No existe el feminismo marxista, ni el feminismo revolucionario, pensamos que el feminismo es parte de la ideología del sistema". Ahora vamos exponer lo que dijo el compañero Fidel Castro de los homosexuales: "Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permitan considerarlo un verdadero revolucionario".

La respuesta es contundente, por esta razón, algunos sectores de la izquierda plantean que estos movimientos son modas posmodernistas apadrinadas por el sistema para desviar a la clase obrera revolucionaria como sujeto de lucha.

Pienso firmemente que estas causas no son independientes y no deben estar fuera del radio de lucha obrera revolucionaria, y para ello analizaré la esencia vanguardista del Marxismo.

El marxismo presta tres servicios fundamentales que son: abrir perspectivas, analizar la correlación de las fuerzas, y trazar una estrategia y una táctica.

1 Abrir perspectivas: A qué me refiero con esto, que la estigmatización de los homosexuales y la desigualdad entre el hombre y la mujer, (donde la mujer históricamente ha sido vilipendiada ) son variables elípticas sociales que han navegado antes de la modernidad y antes de la aparición del proletariado, es decir; que los movimientos Lgtb y feminista surgen por las condiciones de opresión que el mismo sistema ejerce sobre ellos, y que la frontera del conocimiento capitalista opacó con sus distintas aristas a lo largo de la historia, hasta que se hizo más visible y evolucionó en movimientos con matices radicales en el siglo XX y XXI; por lo tanto, estas causas no son abstractas ni idealizantes al sujeto sensible, están en la materia tangible, y esta es la perspectiva: La clase obrera revolucionaria no es una estructura inerte, es un organismo vivo cuyos miembros nacen y crecen en circunstancias diversas, en contextos socioculturales y psicosociales diferentes ¿Cómo decirle a un obrero cuya condición normal es ser homosexual que participe en la lucha proletaria si sus aspiraciones no son revindicadas ni respetadas por la causa proletaria?

¿Cómo decirle a una obrera revolucionaria que participe en la lucha proletaria cuando pueden agredirle sexualmente y psicológicamente por ser mujer y estar normalizado dentro de una militancia de la lucha obrera? Son causas inherentes a la clase obrera.

2. Correlación de fuerzas: Las causas Lgtb y feminista son fuerzas sociales que no son parte del constructo del sistema capitalista, y no estaba como objetivo principal de la clase obrera, por motivos religiosos, de tipo conservador, o por ser visto como algo anómalo; sin embargo, y esta es la correlación de fuerzas: Las leyes de la historia han demostrado que la causa del obrero como sujeto de lucha ha sido mermada por obviar las causas Lgtb y feminista como parte de la configuración de la clase obrera como organismo vivo, y las consecuencias de haber obviado esa configuración es la captación de los movimientos Lgtb y feminista por parte del sistema capitalista, al punto de degenerarlo como modas posmodernista y tales modas han explotado sobre los objetivos de la clase obrera como sujeto de lucha.

3. Trazar una estrategia y una táctica: Las causas Lgtb y feminista han sido invisibilizadas por la izquierda dogmática y pro antiderechos, que han olvidado los postulados básicos del marxismo como método, ejemplo: Aportar a la filosofía materialista los conocimientos necesarios para conocer los contextos de la condición humana a lo largo de la historia.

La estrategia y la táctica es: Asimilar las causas Lgtb y feminista como parte de esa esencia promotora y creadora de la historia llamada: Clase obrera revolucionaria. Si no se asimila tendremos a un poder económico entorpeciendo la lucha cada día más.

