Comparto contigo este taller: siéntate en un lugar tranquilo y escucha la canción de Julio Iglesias "Me olvidé de vivir". Te darás cuenta que, en ocasiones, perdemos nuestra paz espiritual por querer ser siempre el primero y no le damos importancia a los detalles pequeños.

Versión impresa

"De tanto correr por la vida sin freno", nuestras vidas agitadas por una agenda de múltiples compromisos tuvieron un alto con la pandemia.

"Me olvidé que la vida se vive un momento", nos dimos cuenta que la esencia de la vida es disfrutar el hoy.

"De tanto querer ser en todo el primero", nos enfocamos en obtener reconocimientos y sacrificamos las actividades destinadas a la familia.

"Me olvidé de vivir los detalles pequeños", ahora no podemos retroceder el tiempo.

"Me quedé sin amor una noche de un día", vive un día a la vez y aprende a escuchar.

"Perdí sin querer lo mejor que tenía", la pandemia, subliminalmente, nos está obligando al distanciamiento social convirtiéndonos poco a poco en robots.

Libera de tu mente todos los pensamientos negativos que tenemos a raíz de esta pandemia.

"Que la vida se vive un momento". Piensa en las circunstancias que han llegado a tu vida y se convirtieron en una bendición para ti. Agradece cada una de ellas. Levanta tus brazos y dile a tu Dios: "God is with me" "God is helping me" "God is guiding me".

Busca tus raíces religiosas, acógelas como filosofía de vida y verás que este tiempo se convertirá en una bendición para ti y tu familia.

Vive los detalles pequeños y ríe. Ríe de los obstáculos. Empieza tu día con entusiasmo e irradia alegría a todas las personas que te rodean. Alegría significa si puedes ayudar alguien, ayúdalo. Da los buenos días y las gracias, en fin, son las pinceladas con las que pintamos nuestro día a día.

VEA TAMBIÉN: ¿Por qué seguir a Cristo?

Ríe, canta, baila y disfruta cada minuto de tu vida.