La amenaza nuclear en un mundo enajeado (i)

Han pasado poco más de mil días desde que la Federación Rusa inició la llamada "operación militar especial" en Ucrania, en respuesta la masacre de la población ruso-parlante de las regiones del Dombás por el régimen filonazi que ha ocupado la Presidencia de Ucrania desde el llamado "Golpe del Maidán"; golpe de Estado el cual estuvo impulsado abiertamente por personal diplomático de los EE. UU.. La situación era ya tensa y los Acuerdos tomados en Minsk más que traer la paz, fueron un engaño a Rusia para, en el interín, armar y preparar a Ucrania para una eventual guerra contra Rusia. Esto ha sido reconocido por la mismísima Angela Merkel, Canciller alemana en varios escritos y recientemente en sus Memorias.

La OTAN, pero principalmente su líder militar, los EE. UU., desconocieron los llamados reiterados y legítimos de atención por parte de Rusia sobre los peligros que ocasionaba el empeño tozudo en incorporar Ucrania a la OTAN, ampliando el cerco militar a Rusia, Cerco que inició tras la implosión de la Unión Soviética en 1990. Es pues, un proceso largo que, progresiva, pero inexorablemente, avanzaba hacia la actual confrontación entre los EE. UU. y Rusia, con un riesgo de convertirse en una guerra nuclear que no conoce precedentes. Un riesgo cierto y de altísima probabilidad de que pudiera terminar en una conflagración donde no habría ningún ganador, y devolvería a la Humanidad a tiempos prehistóricos, como afirmara el mismísimo Einstein.

Frente a ello, en una Conferencia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en el marco del su proyecto ATOM, el contralmirante estadounidense Thomas Buchanan, del Comando Estratégico de los EE. UU., sin embargo, apuesta que aun después de la hecatombe nuclear las élites de los EE. UU. podrían ganar, es decir, preservar su capacidad para ejercer su papel hegemónico (sept. 2024). Lo que olvidó decir este "no-humano" es que al menos 200 millones de estadounidenses y otros tantos europeos habrían muerto, y que el resto de toda la humanidad que sobreviva padecerá los efectos de la radiación y la devastación terrestre.

Así pues, la escalada de la guerra viene en una onda de larga duración de la cual, la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania es solo un episodio más. Su objetivo fue tratar de eliminar a Rusia como actor vital del escenario internacional, o dejarla tan debilitada para que pudiera ser "balkanizada" según los designios del pensamiento estratégico norteamericano desde que Zbigniew Brzezinski lo formulara con claridad en sus escritos, y el Estado Profundo de los EE. UU. y sus marionetas gubernamentales lo asumieran casi sin fisuras en la llamada Doctrina Wolfowitz. (Vd. Tyler, Patrick E.,1992: "U.S. Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop" , New York Times; y Brzezinky, A., 1997:The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books).