La misma fue fundada en el año 1908, la que anteriormente fue una escuela de varones, cedida a manos de la Biblioteca en el año 1910 años más tarde fue transformada como la escuela República Oriental de Uruguay.

Con el pesar de los años la biblioteca Mateo Iturralde se ha echado al olvido tanto por el gobierno como también de la misma comunidad ya que no cuenta con una buena presencia para nuestros futuros estudiantes, unos de los principales objetivos de la Biblioteca, Vale recordar a la comunidad colonense, que el establecimiento de una biblioteca en la ciudad de Colón ocurrió gracias al interés que se tomó el cónsul de los Estados Unidos de América James C. Kellogg, y así brindar la máxima información, tanto a profesionales como también a estudiantes de bajos recursos.

El primer administrador de la biblioteca Mateo Iturralde fue Harmodio Guardia en 1920. Fue honrada al doctor Mateo Iturralde en el año 1928 ya que fue una figura pública defensor del Istmo de Panamá, se le recuerda con la frase "yo no vendo mi patria". Su año de organización legal se dio con la ley 42 del 2022. Actualmente la biblioteca sólo cuenta con una administradora que es la señora Jovita fruto, una Secretaría, Aseadora, cuenta con una planilla del ministerio de educación, el bibliotecario es asalariado por el "D. A.D." Departamento de asunto social. Está biblioteca no cuenta con ningún tipo de programa dirigido a la comunidad. Según Jovita: "me agradó tanto que al organizar la Biblioteca leía los libros en las horas libres, cuando me solicitaron una información sabía en qué libro estaba".

Hoy Jovita continúa valorando aquel contacto humano que deriva de las labores bibliotecarias, sin embargo, se halla mistificada por el poco apoyo que primordialmente se brinda a las bibliotecas públicas. Desde el año 2002 ella envía cartas a todas las instituciones del gobierno y empresas privadas y entrevista personalmente solicitando el apoyo de ellos para la biblioteca. Finalmente no fue sino hasta cuando la Licda. Nilda Quijano y el Lic. Juan F. Masías quien está a cargo en Meduca, respondieron a su petición que se lograron concretar varias mejoras Aun así, ella agradece las donaciones de colección literaria que han hecho algunos colonenses e invita a otros a hacer cosa similar.

Jovita "Desea mejorar: Toda la colección, todos los servicios y hacer conocer a la comunidad la importancia de nuestra biblioteca". Cabe destacar que la biblioteca en sí no necesita traslado, sólo un poco de restauración y la buena bondad o ayuda del gobierno. En la biblioteca se mantiene una colección de diarios de la nación; los Libros de Santillana y por último, la biblioteca también mantiene libros sobre varias profesiones.

En la trayectoria del pasar de los años sólo el licenciado Fidel Masías, ha dado aporte a la biblioteca durante su gestión como alcalde. Se especula que la biblioteca será trasladada a las instalaciones del antiguo colegio Abel Bravo en Colón. La biblioteca Mateo Iturralde está ubicada en la provincia de Colón avenida central, Calle 2.