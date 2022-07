La genética española ha quedado muy mal en Panamá 2014-2024

Este artículo se lo dedicó al Dr. Arnulfo Arias Madrid que debe estar revolcándose en su tumba en el sector Panameños verdaderos en el Cielo, junto a Segundo De Villarreal, Rufina Alfaro, Buenaventura Correoso, Manuel Amador Guerrero, Belisario Porras B, Omar Torrijos Herrera y Victoriano Lorenzo.

En la República de Panamá desde hace ya varias décadas que las nuevas generaciones de inmigrantes europeos, medioorientales y asiáticos, hasta incluir latinoamericanos, han surgido dentro de la política panameña. Eso está bien pero solo sin son exitosos, como era en el siglo pasado.

Esta característica de crisol de razas hacen parte de la panoplia panameña desde 1903:

A)PANAMÁ: es un lugar de tránsito entre los cuatro puntos cardinales. Es el país más privilegiado del continente Americano: PANAMÁ, todos sueñan con venir un día a este istmo abierto y acogedor por el dólar, la seguridad gringa y la hospitalidad de su buena gente. Prefiero la gente del metro de Panamá a la de París, Madrid o Ámsterdam.

La leyenda dice que toman el agua del río Chagre y entonces aquí se quedan para siempre. ¿Deberíamos secar el Chagre? No se puede porque todos dependemos de ese fantástico río y ellos también.

B)PANAMÁ es alter ego de los Estados Unidos: el único otro país del mundo que tiene el US dólar como moneda escriptural de curso legal en su constitución desde 1904, hará pronto 120 años. Ningún otro país del mundo tiene ese privilegio y España tiene ahora una moneda decrépita y sin fondos firmes en el mediano plazo. En estos momentos está sometida al US dolar. Nosotros bailamos con el, como pareja exclusiva en este mundo.

C)PANAMÁ: único país con un canal interoceánico funcionando desde hace más de un siglo y con un cordón umbilical directo con Washington D.C. las 8,760 horas del año por lo que resta del siglo XXI.

El primer presidente de origen o raíces españolas en general y gallegas en particular de este siglo fue Juan Carlos Varela Rodríguez 2014-2019.

En sus inicios de campañas presidencial, un día en Aguadulce (2008), Varela con mucho orgullo español y gallego dijo a la audiencia amotinada en un lugar campestre lo siguiente: "Por este pueblo pasaron las carretas que llevaban las moliendas y maquinarias agroindustriales de mis abuelos españoles, venido desde Galicia a engrandecer a Panamá y lo han logrado". Vanidoso el gallego.

Desde ese día veía a Varela como un doble agente o un binacional en el closet. Todo su equipo venía de la misma fuente: Dubois, Etchelecu, etc.

Al igual que el gallego-argentino Alberto Fernández, cuando dijo que ellos "venían de los barcos" y el resto de nosotros de la selva y los manglares infectos, a los mexicanos les dijo que venía de tribus de indios, como Perú, Ecuador y Bolivia. ¿De esta misma manera como el argentino-gallego de Fernández nos ve Varela a los panameños?

Esta soberbia de estos descendientes de españoles en tierra indoamericana-afro es un fenómeno que cada día toma mucho más beligerancia entre la novatada de políticos latinoamericanos, que se asemejan nacionalmente a una llanta reencauchada y se quedan varado en medio camino: Varela en el 2017 y Cortizo en el 2022.

¡"Ambos han fracasado"!, dice más del 70% del pueblo panameño en las casas, mesas, restaurantes, bares, calles, taxis, veredas, metro, radio, televisión y prensa escrita.

Por desgracia, la República de Panamá ha tenido dos Présidente de seguidos entre 2014 y 2024 provenientes de la Sociedad Española de Beneficencia de Panamá (SEBP). El uno tan malo como el otro. Y nos decía recientemente una valenciana-catalana perteneciente a esa SEBP,: que “detesta” a los dos, que los gallegos son malos gobernantes, haciendo ilusión a Franco y Rajoy, porque ambos siempre ofendieron a Cataluña, como Varela y Cortizo al “noble pueblo originario panameño”, según ella, que es doctora analista en sociología y ciencias políticas.

El segundo presidente de origen o raíces españolas en general y gallegas en particular además de judías de este siglo, es Laurentino Cortizo Cohen 2019-2024.

Cortizo después de tres años en el poder, con el agravante de la pandemia del COVID y la guerra de Rusia y Ucrania, se encuentra en la misma situación que su consorte gallego predecesor J C Varela Rodríguez.

Diez años de gobierno de panameños de origen gallegos han hecho mucho daño a las estructuras sociales, políticas y económicas, que pareciera que son irreversibles, dada la gravedad de la situación crítica actualmente en todo Panamá, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón .

Es bueno estudiar este fenómeno socio-político, para ver si este efecto de “nacionales reencauchados” en su calidad de Jefes de Estado de Panamá, tiene una injerencia en estos movimientos populares actuales, que nunca antes se habían visto en este país centroamericano-caribeño.

Aparentemente, pareciera qué hay una ruptura violenta en el matrimonio estado y pueblo panameño. Eso es muy grave.

El pueblo ya perdió la fe y la esperanza en estos gobiernos dirigidos por “nacionales reencauchados”, que no entienden las necesidades de cada uno de nuestros pueblos interioranos, autóctonos, originarios y otros.

Hay una brecha entre esos “dirigentes reencauchados nacionalmente” y la gran mayoría de panameños. Esa brecha se ha venido agrandando desde el inicio de este siglo. Es por eso comprensible que hayamos llegado a esta situación trágica de desgobierno. Esto no puede continuar de esta manera.

Hay dos países en Panamá: el de las llantas originales y autóctonas muy mal tratado y desatendido y aquel de los “reencauchados” privilegiado “de a dedo” sin méritos.

Cada vez vemos más complicado una simbiosis entre esos dos países para unificar nuestro país, de una vez por toda. La tarea es muy compleja para resolver este entuerto social.

Españoles y gallegos están en deuda con Panamá, porque dos miembros prominentes de su Sociedad han destruido el tejido social panameño, llevando al país a una crisis sin precedentes en los últimos diez años, a pesar de todo lo bueno que los españoles han aportado a Panamá desde hace siglos. Es una lástima este fracaso de Varela y Cortizo en detrimento de sus pares gallegos y españoles de Panamá.

Finalizamos, corrigiendo a un ex embajador y ex ministro reencauchado de Panamá en España, durante el gobierno de Varela (2014-2019) , muy parecido a Cortizo por su apellido materno, que en vez de defender a su supuesto país y sus indios autóctonos y ciudadanos originales (él no lo es desde luego), prefirió halagar a España y al rey de turno (que no es un modelo para los panameños), por una medalla obsoleta y sin méritos. Es triste y lamentable y todo eso ha contribuido a esta situación nefasta por la cual atravesamos ahora mismo: ya el pueblo no confía en ellos porque han fracasado rotundamente.