La OEA y su extraña agenda en Lima

El tema que voy a tratar es que es profundamente delicado. Para mí es más que delicado, es muy grave. El lugar: Lima-Perú, la fecha: del 05 al 07 de Octubre, es decir, dentro de muy pocos días se reúnen los estados americanos, para realizar la Asamblea número 52 de la Organización de los Estados Americanos –OEA-. Habrá de ser la tercera asamblea que se celebra en Perú, pues la primera fue en 1997 y la segunda en el año 2010. Y esta tercera en el 2022.

El lema o tema central de dicha asamblea, lean bien, es el siguiente: "Luchando por la Igualdad" o "Juntos por la igualdad". Cuando a mi se me habla de igualdad, y frente a lo cual advierto que creo, sin duda alguna, en la igualdad, que todos somos iguales ante Dios, que todos debemos ser iguales ante la Ley. Que creo, convincentemente, en esa igualdad que aprendí, tempranamente, en mis estudios universitarios al cursar la carrera en Derecho. Que el principio de igualdad es esencial en las relaciones del mundo jurídico, en relaciones sociales, comunitarias, familiares. Que un trato igual significa conocer los derechos también de los demás en iguales condiciones a las que tengo yo. Pero hoy día, pena da decirlo, el término "igualdad" se está prostituyendo, se ha tergiversado, se ha distorsionado, irracionalizado. Voy al grano.

La Organización de los Estados Americanos, otrora, admirable, asombrosa, generadora de doctrinas jurídicas, válidas en el mundo del derecho internacional público, y que la recuerdo, perfectamente, ya que siendo yo un estudiante de sexto año de la secundaria, cuando se firman los tratados Torrijos Carter, el Secretario.

General de la OEA, D. Alejandro Orfila, estuvo en Panamá galardonando con su presencia la celebración por la firma de los tratados; si embargo, hoy, al conocer que se ha convertido en la bocina de consignas de los partidarios y seguidores de los llamados derechos de LGBT…, vemos cómo sucumbe perdiendo el norte de su estructuración, de sus fines y propósitos, para convertirse en una pantomima barata, burda, de presentaciones al margen del derecho, de la lógica y de sus objetivos internacionales. Veamos: Dos (2) son los temas, según se ha divulgado, en la agenda de la OEA en Lima, para tratar la pobreza; dos (2) para la educación a nivel de nuestros de nuestros países y, cáiganse, trece (13) para tratar los derechos de la comunidad LGTB. Observen, qué precariedad en el tratamiento de los temas que realmente deben importar a la OEA. Entre tanto se convoca a todo un engranaje de naciones, con sus delegaciones permanentes, a fin de tratar, según ellos, un tema primordial: los derechos de los LGTB y otros aspectos de la Agenda 20/30.

Todo esto es muy delicado, pero más delicado es el hecho de que existe una especie de adormecimiento, de malaria mental y espiritual, no se si llamarlo fiebre amarilla en la capacidad de razonamiento y la lógica, de nuestra gente. Esto s lo perniciosos y grave también.

Recientemente, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, con un alto representante de la FAO, suscribió un convenio de digitalización alimentaria y crisis alimentaria y llama la atención que, alegremente, aquí, en este país, cualquier ministro firma convenios, a diestra y a siniestras, sin tener la capacidad jurídica ni la competencia constitucional para comprometernos a todos, a la población frente a agendas no consultadas no aprobadas por el pueblo, siendo que, conforme a la Constitución Nacional, Artículo 159, Numeral 2, corresponde es a la Asamblea.

“Aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios Internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo”, ya que esa es función exclusiva, privativa, de dicho órgano del Estado y no de ministros.

Sostendrán algunos que el ministro no firmó un tratado, tampoco un convenio ante oro estado, no obstante, precisa aclarar que en el Derecho Internacional Publico también conforme lo aprendí, no solamente se entiende por sujetos del derecho internacional público a los Estados, sino también a los organismos internacionales representativos, tales como la ONU, la OEA, etc., y que tienen esa jerarquía merced a que se les reconoce ser sujetos del derecho internacional público.

Retornando al tema, ante esta Organización de los Estados Americanos , en Lima, quién va hablar por Panamá?. Que les quede claro que Panamá, su población, no son tierra fecunda para que germinen, de ninguna manera, las semillas del mal que conllevan el embrión del claro y manifiesto engaño para hacernos entender y aceptar que el hombre puede ser mujer y viceversa, o que los niños tienen derechos sexuales propios de los adultos, o que el matrimonio entre homosexuales es viable, que hay un cambio climático que indica que las vacas, de la cual aprovechamos sus productos, son agentes contaminantes; que se prohíbe la decisión de reconversión (Es decir, si un hombre decide ser mujer y luego entiende que ello es una decisión errónea, equivocada,

contra natura, y quiere asumir su rol natural de hombre, no puede hacerlo), que la eutanasia debe ser ley, que hay que extinguir la población anciana, que es posible, vía cirugías, implantar en el cuerpo humano genitales distintos a los dados por la naturaleza, etc.

Ese convenio o acuerdo suscrito por el ministro del MIDA en el que se expresa que existe una supuesta crisis alimentaria en Panamá, lo cual es falso, y que se requiere, voy a utilizar la palabras del convenio que firmó el Ministro del MIDA la “Digitalización de la Agricultura”, es ilegal, inconstitucional. ¿Digitalizar la agricultura?. La semilla se siembra en la tierra. Ella no se siembra en una computadora. No se digitaliza. Que una cosa es computarizar datos, información de los productos de la agricultura, otra decir que la digitalización de la agricultura es para combatir la crisis alimentaria. Qué engaños es este?. Inconcebible?. Lo que persiguen estos organismos internacionales, sin duda alguna, es obligar a los estados, que renuncien a su soberanía alimentaria, a sus producciones agrícolas, para luego hacernos depender de sus creaciones alimentarias perversas, desnaturalizadas, impropias a lo creado. Y por eso se vales de las instituciones, delos ministerios, haciendo que suscriban pactos y acuerdos que, en el fondo, son una guillotina para nuestro pueblo.

Con lo que está pasando ahora, a nivel mundial, se la están poniendo dura a los que cultivan el agro. Los insumos, los fertilizantes, sus costos, andan por las nubes. Como me decía un compatriota, hará cuestión de tres días atrás, “un fertilizante que podría costar 20 dólares, ahora puede estar costando entre 60 o 80. Existe una onda diabólica y perversa. Satánica. Por eso salgo a hacer estas denuncias. Nos quieren reducir a un concepto inferior, hacernos pasar de la grandeza con la que Dios nos creó, a la inferioridad de seres controlados, máquinas, autómatas, obedientes, sumisos. Ahora resulta que lo que Dios ha creado, a pesar de que Dios dijo Pedro: “No llames inmundo lo que yo he creado, mata y come”, es contaminante. Ven por que digo que todo esto es un plan del mismo Lucifer?.

Hago un llamado al señor Presidente de la República. Dígale a sus ministros que no pueden estar comprometiendo al país ni a la población, firmando convenios y tratados aventureros de los cuales, a veces, no tienen ni la más mínima noción de lo que están firmando. Quieren digitalizarlos. Para qué?. Sencillo: Para controlar nuestro modo de vida, para controlar qué vamos a comer, qué nos van a poner en la mesa; para controlar a qué hora sales y a qué hora entras. No lo vamos a permitir mientras Dios nos de vida y salud.

Denuncio, públicamente, la agenda diabólica de la Organización de los Estados Americanos; exijo a la Ministra de Relaciones Exteriores, como se lo dijo ya la diputada Corina Cano, no comprometa Usted los conceptos de nuestra niñez, de nuestros estudiantes, que el país no ha aprobado ni ha autorizado. Nuestros niños merecen ser respetados. No como cierta ministra, en España, que acaba de decir que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales. ¡Por amor a Dios!. No a la agenda diablo. No a la agenda satánica. No a los que conspiran contra el plan de la creación de la creación de Dios. ¡Dios bendiga a la Patria!