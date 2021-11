La patria es como una catedral que se levanta ladrillo a ladrillo todos los días

La patria somos todos, y todos los días podemos hacer patria. No solo en el mes de noviembre. Lo digo porque al llegar las fechas en que celebramos nuestra independencia de España y la separación de Colombia, con todos los eventos memorables que ocurrieron en ambos episodios, le rendimos culto a la patria con fervor.

Esto, sin duda alguna, es importante para nuestra memoria colectiva y nuestra identidad como panameños. Sin embargo, percibo que las efemérides patrias para algunos son un motivo para celebrar una pachanga más, sin el menor sentido de nación, o para ganar réditos políticos.

La patria se construye con buenas acciones, aunque parezcan insignificantes. La parafernalia de noviembre es solo un complemento, es la forma de celebrar en comunidad lo que hemos hecho durante todo el año para fortalecer nuestra nación.

No podemos pretender lastimar a la patria con nuestras acciones durante el año y expiar nuestras malas acciones ondeando una bandera o tocando un clarín. Alguien me dijo alguna vez que "quien no quiere a su patria, no quiere a su madre".

Y siento que esta es una frase llena de verdad. A la patria se le lastima cuando se cometen actos de corrupción, cuando se violentan las leyes y cuando se engaña al pueblo con cantos de sirena.

La patria es una catedral que se levanta ladrillo a ladrillo.

Periodista.