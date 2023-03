"La respuesta al ciclón Yaku: ora et labora"

El ciclón Yaku ha embestido con fuerza en el sur de Ecuador y en el norte del Perú. Mientras que el alcalde de Lima animaba a la oración y preparaba a la ciudad para la llegada de las lluvias, la Arquidiócesis de Lima, el Arzobispado metropolitano de Trujillo pedían con urgencia víveres no perecederos y ponían sus parroquias como centros logísticos de acopio y distribución de ayuda.

No quiere esto decir que ninguno dejara sus obligaciones primarias. Todo lo contrario, desde el poder político y del religioso se compartía la misma necesidad "oración y ayuda". "Ora et labora" diría San Bernardo. En resumidas cuentas, cuando algo deseamos hay que encomendarse a la Providencia, pero haciendo a la vez todo lo que este en nuestras manos para lograr lo que pretendemos.

Una catástrofe natural como la provocada por Yaku tiene terribles consecuencias sobre las vidas de las personas afectadas, sus propiedades y sobre su modo de vida. Fallecidos, heridos, propiedades y negocios destruidos. Infraestructuras esenciales que han desaparecido o han sido dañadas irreversiblemente. Una desgracia caída del cielo que no puede ni debe dejarnos indiferentes.

Es en momentos como estos en los que debemos recordar que nuestra esencia como seres humanos radica en la empatía y la capacidad de ayudar al prójimo y que nuestra civilización Hispana no puede entenderse sin la vocación de darse a los demás del cristianismo. Sin embargo, los gobiernos extranjeros de Venezuela, Cuba, Colombia, Bolivia, México, Argentina entre otros, expertos señores de la injerencia han perdido su oportunidad de mostrarnos su humanidad. AMLO, Petro, Maduro, Evo Morales y etcétera han mutado siglos de tradición y espíritu cristiano por su verborrea de odios y mentiras.

Con el ciclón Yaku Dina Boluarte y Guillermo Lasso tienen una nueva oportunidad de mostrar su liderazgo y compromiso con la sociedad. En definitiva, de conectar con sus pueblos. Para ello la presencia de sus gobiernos debe palparse sobre el terreno y su respuesta debe mostrar solidaridad y compromiso con los afectados. Boluarte y Lasso deben garantizar que las ayudas sean distribuidas de manera transparente y eficiente y que se respeten los principios de justicia social y equidad.

El gran Ortega y Gasset dijo, "yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo". Los gobiernos de Perú y Ecuador viven momentos de enorme complejidad azotados por la injerencia externa del cartel del Foro de Sao Paulo, sus narco-gobiernos y del peligroso juego geoestratégico de rusos, iraníes y chinos. La desestabilización y los beneficios que puedan lograr para sus intereses con ella es su objetivo. La crisis abierta por el ciclón Yaku es una oportunidad de enderezar el rumbo, de la necesidad hacer virtud y de la solidaridad bandera. El tiempo nos dirá quien, además de rezar, hizo lo correcto.