Las fantasías y autoengaños de los panameños

En Panamá la gran mayoría de los ciudadanos, Prefiere vivir de espaldas a la realidad o escondiendo la cabeza bajo la arena como el avestruz, en lugar de enfrentar la realidad y no quiere hacerse

responsable de sus decisiones, y prefieren no incomodar a nadie por ningún

motivo, expresándole a esa persona la realidad circundante, solo manifiesta lo

que esa persona desea oír, especialmente si esa persona es mínimamente poderosa, en cualquier esfera: gubernamental, empresarial , o medio de comunicación.

Muchos inclusive sólo se acuerdan que tiene derechos, pero no de sus

obligaciones, y no toman decisiones propias. Ejemplo de esto: para tomar una posición sobre un tema de actualidad, u opinar sobre algún tema, prefieren repetir como papagayo lo que x medio de comunicación dice, lo que mi amigo o vecino dice. No desarrollan criterio propio, ni capacidad de análisis ninguna, solo obedecen.

Considero que mucha gente en nuestro país, confunde el vivir de fantasías a ser optimista, y confunde también el ser sumiso y en algunos casos arrastrado con los funcionarios públicos y burócratas de todo tipo, con el ser respetuoso de la ley y ser un buen ciudadano. Por otro lado, los políticos profesionales saben de los problemas actuales y suponen los problemas que vendrán en el futuro para el país por sus latrocinios y estupideces, pero embaucan a la población diciéndole que el

país siempre le va a ir bien tanto en su economía, como en su estabilidad política, no importa cuantas veces ellos se equivoquen, porque este país tiene ciertas ventajas logísticas, geográficas, etc.

Como país debemos despertar y estar claros que: * Aquellos países que hoy son fallidos, sus habitantes nunca consideraron que les podía ocurrir eso a ellos; eso supuestamente solo le ocurría a países menos valiosos e importantes, que los de ellos. No nos equivoquemos, no tenemos nada garantizado en ese sentido, no importa los cantos de sirena de los políticos criollos.

*Nuestros políticos están muy conscientes de la pasividad y actitud sumisa de la mayoría de nuestra población, que toma a chiste y simplemente se burla de sus latrocinios, escándalos, abusos de poder y demostraciones de soberbia e irrespeto a la dignidad de nuestros ciudadanos, pero raramente protesta por ello.

* Debemos exigir la implementación de una verdadera rendición de cuentas a todos los servidores públicos, en vez de shows y espectáculos bochornosos, para distraer la atención, a que nos tienen acostumbrados. Inclusive estemos claros ellos nos deben transparencia a nosotros, porque manejan nuestros fondos, pero nosotros no les debemos nada, a ellos.

La capacidad de una persona no se demuestra regalando sacos de cemento ni hojas de zinc a nadie.

La capacidad solo se demuestra enseñando las cualificaciones académicas y de experiencia para llevar ese puesto; por lo tanto la excusa pueril de no dar el nombre de la persona que va a desempeñar un puesto de gobierno a futuro , para no " quemar" políticamente a esa persona, no es válida.

Aparte de votar mayoritariamente a candidatos independientes en todos los puestos de elección popular fuera de Presidente de la República, otra opción seria , el exigir la creación en todos los partidos de lo que en Europa llaman "gabinete en la sombra " personas que aspiren a ser designadas para puestos de mando y jurisdicción futuros, que para poder optar por ese puesto , tienen que llevar un seguimiento continuo y publico de lo que el funcionario del gobierno anterior hizo en ese puesto , durante el quinquenio completo anterior, no sólo con críticas bien fundadas sino sugerencias lógicas y efectivas.