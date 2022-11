Leyes de seguridad nacional

Para muchos países, la seguridad nacional incluye el agua, la luz, las comunicaciones, el transporte y el gas; solo por mencionar algunos.

Panamá está necesitando una ley actualizada que nos permita dormir tranquilos en este tema y asegurar el futuro para las generaciones venideras. Los proyectos que contribuyan con este planteo, deben ser prioridad nacional.

No estoy pretendiendo que vivamos aislados del mundo siendo autosuficientes en todo, pero no podemos seguir teniendo cortes de todo tipo, como ha sido común en estos días con el agua (ni hablar de los sectores que la tienen solo si llega el camión cisterna).

Mi experiencia con el proyecto financiado por el Banco Mundial, me permitió llevar agua a miles de familias. Fue un gran trabajo en equipo junto a la voluntad política de ayudar a muchos de nuestros compatriotas, sin embargo falta mucho por hacer, ¿por qué no avanzamos? Porque al no haber un marco legal que contemple nuestras necesidades básicas, dependemos de la voluntad de cada Gobierno, de seguir con las obras anteriores o borrar TODO lo que se hacía para empezar con su propia agenda, y esto es lo que está ocurriendo.

Por eso me gustó ver el trabajo que hicieron juntos los expresidentes de Uruguay Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti: dos personas totalmente opuestas ideológicamente, que se sentaron a analizar cómo sería el futuro sin pensar en los dolores del pasado.

Sentarse a buscar, como hicieron ellos, qué hay en común, es mucho más importante para los pueblos que trabajar en las diferencias.

Todo aquel que gobierna debería estar interesado en que toda la población se alimente, tenga agua potable, luz, gas, etc, pero, mientras cada presidente sienta que fue votado para hacer lo que quiera durante cinco años, será muy difícil resolver estos problemas. Yo apuesto por una ley de seguridad nacional que establezca prioridades para nuestro país y cada uno de los habitantes. El productor decidirá si quiere vender arroz o bananas. El Gobierno tiene que asegurarle que no va a perder la cosecha.

De igual manera, los proyectos que se definan como de seguridad nacional, deberán ser terminados, aunque tome dos o tres gobiernos. Es hora de legislar menos sobre lo que queremos y más sobre lo que necesitamos.