Libre postulación en Panamá 2024 y en 'Marche'en Francxia 2016

El lunes 1 de julio pasado hubieron varias elecciones muy largas y tediosas en el interior del hemiciclo de la República de Panamá para definir la organización del poder Legislativo.

Cada elección toma unos setenta minutos entre dimes y diretes de los 70 diputados electos cada quinquenio.

Solo hay que saber multiplicar que 70 minutos (1 minuto por diputado, entre que el micrófono no funciona o un discurso familiar, etc) multiplicados por cinco elecciones es igual a 350 minutos, que dividido en 60 minutos la hora, arrojan aproximadamente casi 6 horas de votación.

O digitalizan toda la sesión al 100% y lo harían en 2 horas….o siguen con esta tradición obsoleta y tediosa.

¿Por qué no hacer esto el 1 de julio de cada quinquenio a las 00:01 hora? Se van a dormir a las 2 o a las 5 AM y se levantan a las 10 AM y programan el acto de la TRASMISION de MANDO a las 12 meridiano sin atrasos folclóricos.

Para el show mediático la televisión puede pasar el video de lo acontecido en el hemiciclo de 6 AM a 12:00 M, o tal vez menos tiempo según la formula adoptada.

El primer fracaso y quinquenal de los de Libre Postulación y Moca fue el resultado de la primera votación para elegir a la Presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá, la diputada de RM Dana Castañeda (también postulada por el PRD el 5-5-24 dijo el diputado Robinson Sr), ella representa el 2-3, circuito vecino de la mina de cobre, que obtuvo 44 votos a favor y 26 en contra. Falta una curul del hemiciclo por definir que está en disputa en el circuito electoral de San Miguelito (8-2) que impide el voto total de los diputados.

Castañeda obtuvo los siguientes votos: RM y Alianza 16 votos, PRD 13 votos, CD 8 votos, Panameñistas 5 votos y Popular 2 votos, para un total de 44 votos, o sea 62.86%. 25.72 puntos porcentuales más que la Oposición de los Libre Postulación y Moca. Aquí quedó cristalizado el primer fracaso de la Oposición (LP+Moca+PAN) legislativa hoy en día.

Los Panameñistas no son importantes matemáticamente hablando porque 20+3+8 es igual a 31 y del lado de los partidos tradicionales hay 39: (RM: 14, Alianza 2 + PP2, PRD 13 y CD: 8). Incluso aunque el diputado del 8-2 faltante sea LP no cambiará nada. Los partidos políticos seguirán gobernando según el mandato del pueblo el 5-5-24. E igual también pasará en Francia el próximo 7-7-24.

Aquí queda claro que la Democracia también es matemáticas. Los anti partidos son una minoría y no pueden gobernar aunque uno de sus miembros dijo que en el 2029 serían 50 diputados, en un tono de amenaza después que el Pleno repudio al ex diputado Silva Vignoli. Es por eso que hemos escrito esta comparación con el gobierno de Macron, porque allá los anti partidos políticos fracasaron, hoy los partidos políticos galos acabaron con los otrora independientes o de libre postulación: "la République en Marche". A tal punto que lo único que han dejado en el espectro hexagonal es el caos político nacional. Ojalá que aquí no courra lo mismo aunque la ciencia política es universal.

La segunda elección por la Primera Vicepresidencia fue de 45 a 25 votos a favor del candidato de Cambio Democrático, aliado del gobierno 2024-2029 y diputado por Veraguas 9-4, el diputado Didiano Pinilla Ríos. Aquí quedó demostrado que CD es el partido bisagra que hará ejercer el imperio eterno de los partidos políticos, como columna vertebral de la Democracia representativa clásica. Es la bancada más ecuánime y la más cercana al centro derecha (consensus) para evitar el caos en el país, tal como ocurre en el Parlamento Europeo hoy en día.