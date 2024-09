Los paquetes de beneficios laborales descuidados

Si bien es cierto que el problema más grande que tiene que afrontar el nuevo director de la seguridad social es el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, al mismo tiempo es el más fácil porque solamente tiene una solución como el caso Islandia 2008: volver al pilar solidario.

El Estado financia la protección social integral de los No asegurados con el programa 120 a los 65 años, lo que significa que tendrías que elevar la edad en los dos pilares para no tener protestas en las calles. No puedes exigirles sacrificio a los trabajadores formales sin exigirles sacrificios a los informales.

Las cuentas individuales (pensiones de hambre) por la experiencia de los 42 años en Chile no son una opción y el manejo de ahorros por cuentas individuales por fondos privados tampoco lo son, sino recordemos el caso de la pérdida del 20% de los ahorros de las jubilaciones en Islandia con la quiebra del grupo financiero privado Lehman Brothers en 2008.

El programa de protección a la vejez de los trabajadores sólo tiene una solución, por lo cual debes tener un líder conciliador para conversar con los trabajadores y los empleadores de que se debe realizar control de daños.

Necesitas un director general que lidere a la comunidad de trabajadores con el programa IVM, que no gaste sus fuerzas con ese tema, para que el gobierno gaste sus energías en los dos temas que le importa de sobremanera al panameño: salud y trabajo.

El problema mas grande que debe enfrentar el nuevo director general es el programa de Enfermedad y Maternidad del Seguro Social. Un paquete de beneficios laborales que reciben los trabajadores y sus familias panameñas, con el objetivo de formalizar el empleo que ha sido explotado económicamente por el ministerio de salud en los últimos años sin oposición de la junta directiva.

No necesitamos a un director que venga a replicar la gerencia por inconveniencia y que venga a racionalizar los tiempos de espera o a brindar salud por medio de externalizaciones selectivas. Suficiente con la privatización del IRHE que no mejoró el servicio público.

Un subdirector , que sea médico, que tiene años sin atender pacientes a nivel público no maximizará el producto de la cuota obrero-patronal en el seguro. Nadie puede mejorar los problemas que sufren los pacientes y los médicos, si no conocen de su existencia. No se necesitan más burócratas al mando, hay que renovar los mandos médicos que le han fallado al país.

El nuevo director general debe tener un sub director que sea médico y haya estado atiendo pacientes en el seguro social los últimos años para que el director general solamente se encargue de conciliar el programa IVM y el subdirector pueda coordinar armónicamente los paquetes laborales de los trabajadores.

Se necesita un director general que escuche a la comunidad médica y gestione el talento humano en salud que se dejó de planificar hace 5 años. El programa IVM es lo de menos, los trabajadores y jubilados quieren salud.