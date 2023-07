Macrón sorprendió con su cumbre del 22 al 23 de junio

Del 22 al 23 de junio pasado en París, el presidente francés Emmanuel MACRON reunió a los jefes de los países más poblados y más influyentes de cada continente en París, Francia.

La Presidenta de la UE vino especialmente para invitar personalmente a Brazil, México, Colombia y 1 Argentina. Las cuatro grandes economías de Latinoamérica por orden de mayor población.

El objetivo de esta cumbre gala fue para lanzar una vez más en la ciudad luz, -que es alimentada a 100% por electricidad nuclear-: un PACTO FINANCIERO MUNDIAL para salvar al planeta Tierra. La reunión CUMBRE de Macron fue todo un éxito. Allí estuvieron los más grandes de la Tierra en ese evento, incluido los ingleses, el PM alemán, así como los jefes de la finanza clásica del mundo entero junto al Tsar ecológico americano John Kerry. Solo faltaron Putin y Zelensky que están muy ocupado en resquebrajar a una parte del mundo. Y Xi Jinping que estaba con Blinken.

Macron celebró esta semana el 65avo aniversario del Tratado Euratom. El origen del Átomo civil impulsado por De Gaulle y Adenauer. Un militar y un civil por la Paz. Una alianza perfecta lo creó. La economía de la energía no tiene ideología, solo tiene hechos concretos y reales. Esa fue la filosofía y el espíritu de esa magna cita esta semana en París. ¿Tal vez se logre un futuro acercamiento con los BRICS por la salud del planeta entero? Allí vimos varios futuros dirigentes de ese grupo de la Periferia entera y hace poco Macron recibió al presidente Sudafricano, llave importante en ese cónclave nuevo.

Hubieron coqueteos sinceros entre ambos dirigentes. ¿Algo va a ocurrir en muy poco tiempo entre los BRICS y los Elisios en torno al PACTO FINANCIERO? En un momento dado, Macron se confesó y dijo a los presentes en su denso discurso, que él había cambiado su conducta desde el 2017 , allá por el año 2021, cuando se despertó un día después de una 2 gran tormenta en el norte del Hexágono, y entonces entendió lo que podría ocurrir de grave un día, si Francia y Europa no lograban su soberanía energética para salvar al planeta del Cambio Climático fatal para todos. Reemplazar el fósil ruso por la luz-nuclear gala.

Medio soñoliento aún esa mañana, se le apareció una Mariana bretona alta, esbelta, con una suelta cabellera negra brillante y le sugirió al oído muy tiernamente: "Emmanuel llegó la hora de reconvertir a Francia y al mundo, recoge la corona del Gaullismo, que se encuentra en el sótano de los Elisios y reinstala nuevamente el electro nuclear de fisión y fusión para todo un siglo". O sea Euratom 2023. La Al mismo tiempo la ministra de RREE de Alemania vino a hacer campaña en los mismos países en contra del electro nuclear. Vendiéndoles a sus 1 homólogos espejitos nazis como en 1492. Algunos habrán caído en su trampa. Allá ellos y el futuro humano. Nótese que la Presidenta alemana de la UE, tuvo más éxito que la Canciller germánica, gracias al plan de Macron que tiene los votos coherentes del Grupo del Átomo para dirigir la Unión Europea.

Tal vez 2017 influenciado por su ex jefe Hollande y este a su vez súper influenciado por Ángela Merkel y los Ecologistas franco-alemanes. 2 obra de De Gaulle en 1958 eternizada para salvar al mundo del cambio climático. No hay otra opción 3 por ahora. Los rusos socios en el átomo (ITER) aceptarán el cambio. Esa es una alianza de 60 años.

¿Fue por eso que su discurso de enero del 2022, sobre la transición energética se dio en Belfort? Macron astuto pues adivinó un mes ante de la Operación Militar Especial (OME) de Rusia en Ucrania, que el mundo energético mundial iba a cambiar de careta y cuerpo, gracias a los secretos de la Mariana bretona. Francia salió bien librada en el 2022.

Hoy en día y diecisiete meses después Macron ha logrado: 1)Mantener la soberanía energética gala con la sobriedad y la sustitución energética el invierno pasado. Bajar el consumo de electricidad y sostener los precios a la baja.

2-Lograr una ley de la transición energética consensuada durante un año y votada por el 70% de senadores y diputados. Ley que entra en vigencia efectiva el 1JUL23.

3-Re comprar EDF y ponerla a la disposición de los consumidores como el próximo titán (no el que implosionó en el océano de la OTAN) de Europa en materia de electro nuclear y energías renovables baratas. Un plan de 100 GW hasta el 2050.

4-Reanimar el aparato industrial a partir de la energía barata electro nuclear y renovable por los años a venir. Confirmando así el pleno empleo por muchos años.

5-Aprobación de la ley por la intensificación y desarrollo nuclear en Francia, aprobada igualmente por consensus del 70% de las dos cámaras legislativas galas.

6-Liderar la regulación del mercado de la electricidad en toda Europa con el apoyo de los países del Átomo Civil de la UE. Prioridad a la electricidad nuclear civil.

7-Una de las tasas de crecimiento económico más alta en Europa.

8-El país que más inversiones recibe en el viejo continente. Todo esto Macron lo ha hecho en año y medio y no contento con todos sus logros, el brillante presidente galo va por más hasta que se cumpla su mandato en mayo del 2027. Aunque hay rumores de una reforma electoral para que pueda aspirar a un tercer mandato y así consagrarse como el Mitterrand del siglo XXI, con 15 años en los Elisios (2017-2032).

¿El objetivo del tercer mandato es la simbiosis entre Inteligencia artificial y e-nuclear? Anunciado en VIVATECH hace unos días. Un plan Perfecto, digno de un enarca de primera. Ojalá se le cumpla.

De Gaulle salvó a Francia el 18 de junio de 1940 en el siglo XX. Macron podría salvar a Francia el 23 de junio del 2023 en otro siglo con su llamado de París del 23J23 sobre el PACTO FINANCIERO MUNDIAL y LA SALVACIÓN DEL PLANETA, que Francia inició hace más de una década con la primera COP en la ciudad luz.

Otro de los varios logros importantes de Macron fue crear el GRUPO DEL ÁTOMO CIVIL DE EUROPA hoy en día en plena actividad funcional y creciente. Este grupo compuesto por 16 países de 27 de la Unión Europea, incluyendo a Inglaterra. O sea casi 56% de la membresía y de los votos de la UE. Una fuerza Como militar estratega De Gaulle entendía a los nazis (Hitler) y su ambición por el fósil ruso (sabía que ese sería el nuevo conflicto en Europa), por eso 3 deseó siempre proteger a Francia dándole una soberanía energética a través del Átomo a fines civiles. De Gaulle estaba adelantado por 70 años. grande en Europa que Francia lideriza por su gran experiencia electro nuclear de sesenta años en el mundo , y por ser el primer país electro nuclear del viejo continente en general y por cabeza de 4 habitante. Su gran experiencia y cero accidente, solo un incendio leve.

Los países amigos de Francia en el PACTO DEL ÁTOMO CIVIL para salvar al planeta son:

Francia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia, Reino Unido como invitado e Italia como observador. 5 (56%). Otros están estudiando su ingreso por ahora. Un dato curioso: todos los países de ese grupo del Átomo de la Europa oriental juegan un papel muy

importante en la composición de la industria del automóvil de Europa, y si ellos desarrollan el electro nuclear, el futuro de la industria automovilística pasaría por el electro nuclear. Se trata de la movilidad electro-nuclear en toda Europa y con sus exportaciones al mundo entero.



Ese grupo se reunió entre el 28 y 30 de marzo 2023 en Estocolmo , para zanjar la tormenta alemana en 6 contra del nuclear, porque debilita su economía industrial sin fósil ruso. Amen de todo el dinero que Alemania emplea para destruir el nuclear desde el último siglo.



En esa reunión los 15 países decidieron lo siguiente: “Los ministros discutieron el impacto positivo de la energía nuclear en la economía europea: consideran que la energía nuclear podría proporcionar hasta 150 GW de capacidad eléctrica para 2050 a la Unión Europea (frente a unos 100 GW en la actualidad)“..... Para que tengan una idea: Panamá con 2 reactores de 3.3GW (ambos) puede producir hidrógeno rojo para los barcos que cruzan el Canal, los 10,000 barcos de la marina mercante bajo bandera panameña en el mundo y venderle energía eléctrica a los 45 millones de centroamericanos y tal vez DESALINIZAR el agua para alimentar el Canal de Panamá vista la sequía del fenómeno del Niño. Sacando así del mercado unas 500 millones de toneladas de CO2 que contaminan Centroamérica y el Planeta.

El 16 de junio pasado en la Comisión Europea, en Bruselas, Alemania y sus amigos perdieron la batalla, ya que desde esa fecha el NUCLEAR es considerado una FUENTE ENERGÉTICA DESCARBONIZADA OFICIALMENTE. 65 años después se le hizo justicia. Una fecha histórica para el Planeta y para su salvación frente al CO2 negativo y fatal.

A partir de ahora se sentó una jurisprudencia europea que consciente que el electro nuclear es una fuentes energética descarbonizada y sirve para hacer hidrógeno rojo. EE.UU. y China también lo

aprueban, lo que significa que el electro nuclear es una energía a favor de regenerar el Planeta.



EDF ha vendido sus reactores viejos y nuevos a varios países del mundo. Tiene una gran experiencia y es líder mundial. Los alemanes siempre ha 4 trabajado para destruirla declaró recientemente el ex PDG de EDF Henri PROGLIO. Él acusa a Hollande confundido por Merkel a desmantelar EDF y librarla a los fariseos del Templo de la Globalización para hundir a Francia. Pero EDF ha resurgido como el ave Fenix y hará su papel histórico según De Gaulle.



La PM de Italia estuvo hace poco en los Elisios como invitada especial del,Presidente de Francia. Italia juega un papel muy importante por su posición 5 geográfica en la carta europea de la economía de la energía del siglo XXI en la UE. Italia es tan romana como Francia, no así los teutones que socavaron el imperio Romano de Occidente. Macron y Meloni trabajan en una defensa militar conjunta franco-italiana para proteger a Ucrania.

Durante esta reunión, hicieron hincapié en la contribución esencial de la energía nuclear, como complemento de las energías renovables, a la 6 descarbonización de la producción de energía en Europa y a la consecución colectiva de la neutralidad climática a más tardar en 2050. Hicieron especial hincapié en que la energía nuclear proporciona una capacidad controlable y suministra significativamente electricidad a Europa sin recurrir a combustibles fósiles. Piden a la Unión Europea y a los socios internacionales que tengan en cuenta la contribución de todas las fuentes de energía asequibles, fiables, no fósiles y seguras para lograr la neutralidad climática para 2050.

Los países liderados por Alemania contra el electro nuclear son: Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, ESPAÑA , Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Portugal. (44%). El único país 7 importante en ese grupo es una Alemania aturdida como su mecenas los Estados Unidos. Alemania desde noviembre 2022 no crece. Tiene inflación y desempleo alto y un gasto excesivo en la guerra de Ucrania creyendo que el fósil ruso un día será de ellos. Están jugando un juego muy peligroso en ese gobierno social demócrata y ecologistas izquierdosos.

¿Incluso los ex países del eje (Alemania, Austria, Luxemburgo y España) protestan diciendo que Europa se ha convertido en una componenda contra ellos? Si para salvar el planeta hay que proscribir a los ex nazis del Eje, bienvenida sea esa obra para siempre. El planeta es más importante que los intereses de los neo-nazis.



El PACTO FINANCIERO MUNDIAL del presidente Macron tiene el mismo concepto filosófico y brilla por su espíritu universal histórico del Hexágono, como la “Tercera Vía” de De Gaulle de Francia y el Tercer Mundo de los años cincuenta del siglo anterior: “La autodeterminación de los pueblos soberanos del Planeta para un mundo mejor”. El nacimiento de nuevos estados libres.

También sigue la tradición de la política económica de Valery Giscard d’Estaing después del primer choque petrolero de 1973, cuando a raíz del G-5 se decide en marzo de ese mismo año, a petición del secretario del Tesoro estadounidense George Shultz, una reunión de los ministros de finanzas de la Alemania Occidental, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido. Después en Rambouillet, Francia en 1975, VGE contribuyó a crear una normalización de las nuevas finanzas internacionales y se crearon los petrodólares y los euro bonos, para entonces así refinanciar la transición energética del planeta, después del primer choque petrolero. Fue un gran éxito.

En el 2023, cincuenta años más tarde, el presidente galo Emmanuel Macron termina por seguir la tendencia de los anteriores presidentes de Francia como él, y esta semana lanzó El PACTO FINANCIERO MUNDIAL por la Paz y la Tranquilidad del Planeta.

Todas estas herramientas de la Macronía están surtiendo sus efectos semana tras semana y Macron sigue cabalgando a pasos agigantados para lograr sus objetivos desde su discurso de Belfort en enero 2022, donde cambió por completo y atinadamente el rumbo de su gobierno y de toda la Europa, y por qué no del mundo entero. Revivió al muerto: el electro nuclear en Europa. Milagro europeo...... Siendo Francia el líder mundial de la producción electro nuclear per capita en Europa y el Mundo, y al re comprar el estado galo la Électricité de France (EDF), su producción será excedentaria y gracias a contratos por diferencia de los viejos activos o sea los reactores nucleares civiles existentes, entonces el electro nuclear podría dominar los precios del mercado por sus altos rendimientos, dinero que iría

España podría perder el domicilio de la nueva inversión de TESLA en Europa por desautorizar el nuclear, toda vez que MUSK en VIVATECH en Versailles, 7 dijo que el electro nuclear es la salvación de la movilidad eléctrica. Apoyando así a Francia en el Pacto del Átomo Civil. ¿Por seguir a Alemania, podría España sufrir un revés en la inversión de TESLA? Este último es un gran consumidor de energía barata. ¿Tal vez cambien si gana la derecha el 23-7-23?

en ahorros al bolsillo de todos los consumidores europeos. Algo que los del Eje no les importa por su idiosincrasia excluyente y dominante en los mercados. tenemos que apoyar el Átomo.8

Claro que los 12 países que se oponen a los 16 países porque no tienen activos nucleares civiles si no más bien energia renovable del sol, el viento y la hidráulica critican efervescentemente esta nueva regulación del mercado europeo de la electricidad. Pero la ministra francesa de la Transición Energética no está dispuesta a dar su brazo a torcer y la francesa es brillante y decidida, como las

mujeres galas de la Resistencia contra los nazis. De Francia no es la culpa que el electro nuclear sea más rentable que las otras energías llamadas “renovables”.Tenían que haberlo pensado antes y no buscar excusas baratas hoy en día. Pensamos que esta vez los neo nazis perderán de nuevo la batalla.

Al final los 16 países del Grupo del Átomo Civil Europeo vencerán y ganarán la partida porque el mundo está cambiando. Alemania cometió un grave error al creer que la energía rusa sería eterna,

Luxemburgo, Dinamarca y Austria por seguir a Alemania en lo del gas ruso. España por poner todos los huevos en la misma canasta como en tiempo de la Inquisición. No hay tierra suficiente para suplir la demanda mundial solo con energías “renovables” tales que: agua, sol, aire y gases naturales. Cada día hay menos de esos elementos naturales en la Tierra.9 Energéticamente hablando Francia está fuerte con sesenta años de electro nuclear de experiencia, se adelantó a los tiempos. Políticamente hablando está aún más fuerte porque lidera el grupo de la salvación de Europa en la Post OME de Rusia en Ucrania y tiene la mayoría de los votos para reelegir a Von Der Leyen y al gobierno de la Unión Europea, sin menospreciar que algunos países del este

europeo pueden acceder al Átomo civil pronto, y así hacerlo más grande y poderoso antes de las elecciones en UE.

La economía de la energía es la que gobierna al mundo y el electro nuclear en Europa es la llave mágica de la descarbonizacion y de la transición energética del planeta en Europa y la Periferia. Ese es el cambio de tiempos. Tenemos que adaptarnos de prisa, de lo contrario seguiremos un siglo atrás como ha sido siempre en Latinoamérica.

Por su parte, PANAMÁ tiene que dejar de usar sus pantalones cortos y vestir unos más largos con bastas y todo en materia de energía electro nuclear. La hora ha llegado de vencer el miedo y producir una electricidad más barata controlada por el Estado para el pueblo necesitado. La electricidad representa un gasto alto en el bolsillo de los hogares panameños y cada día hay menos sol, menos viento y menos agua. Necesitamos más soberanía energética y algo de sobriedad en el consumo.

