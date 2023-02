Mal Gobierno, negocios y pobreza

El pasado 10 de febrero de 2023, la Autoridad Marítima de Panamá ofreció una fiesta en un lujoso local de la ciudad de Panamá. Una reminiscencia de la gran fiesta de Posidonia, donde la institución igualmente tiró la proverbial casa por la ventana. Sin embargo, si contemplamos las ejecutorias de esta entidad durante la presente administración, es fácil preguntarse, entre trago y trago, qué es lo que AMP deja para celebrar.

La entidad no se ha modernizado. Las reformas de la Ley No. 89 de 2013, han permitido que el Administrador General, dirija la Junta Directiva ante la ausencia del designado del Ministerio de la Presidencia, quedando a la vez, como Secretario. Entonces, con pasmosa frecuencia, el Administrador General, es juez y parte, se supervisa a él mismo en aquellos debates, sirviéndose con la cuchara grande varias facultades que, según la norma constitutiva de la AMP, le corresponden a la Junta Directiva y no a él, lo que pacere configurar un claro ejemplo de abuso de autoridad.

Si escogieses denunciarle ante el Presidente de la Junta Directiva de la AMP, éste muy amablemente te remitirá al Secretario de la Junta Directiva, es decir, la AMP, quien o entierra la queja, o simplemente, como secretario, no la coloca en el respectivo orden del día.

Lo anterior es peligroso, porque desnaturaliza la voluntad del legislador con respecto al balance que existe en la mencionada estructura de dirección autónoma. Los miembros del sector civil quedan a la intemperie ante la misma, testigos de la monumental desviación de poder de la que son parte, pero sin poder hacer mucho más que estar impávidos ante ella.

Las medidas abusivas que se podrían conocer, pues la falta de la publicación de las actas actualizadas, incluyen la autorización de pagos extraordinarios a contratistas, los que son llamados por teléfono, en virtud de la maravilla de la contratación excepcional, ante un misterioso derrame de búnker, que suele no tener responsable alguno, ante el secretismos del resto de la estructura de la entidad; o para desguazar una nave en pleno mar, para un contratista con procesos penales, precisamente por hacer lo mismo.

El control del sector marítimo es imposible en esta estructura. Uno de ellos, es a la vez parte del sector marítimo, y a la vez Ministro Consejero del Gabinete de Gobierno. ¿Será que es inmune al conflicto de intereses?

La falta de democracia interna dentro de una institución tan importante como AMP, es un síntoma de la falta de vocaciones democráticas en todo un gobierno, e incluso en la sociedad que se deja dominar con actitudes así de burdas. Un erario público sin el escrutinio de la sociedad civil, es como un botín secreto que se consume de tal manera que hoy día no se puede decir honestamente que el sector marítimo es importante para la reducción de la pobreza y garantizar la prosperidad del país, sino que, aceleradamente, se percibe como uno de los perfiles más importantes en la percepción de corrupción, que afecta irremediablemente a toda la República.