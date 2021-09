"Matrimonio y amor por siempre"

Durante el mes de octubre de 2020, hubo una escena que me animó a continuar enamorada de la vida, mantener esa llama de esperanza en mi corazón y tener fe que vienen mejores tiempos para Panamá.

Viajando en el Metro de Panamá, observé una pareja de adulto mayor, agarrada de la mano, entrando al vagón del tren. Coincidimos en bajarnos en la misma estación. Caminaban juntos agarrados de la mano, él la ayudaba a ella a sujetarse de la escalera. Al momento de abordar el taxi, él abrió la puerta para que ella entrara.

Casualidad de la vida, el 30 de diciembre 2020 los volví a ver agarrados de la mano cruzando la calle. El 25 marzo de 2021, estaba caminando por una de las avenidas principales de la ciudad y me encontré a la pareja nuevamente agarrada de la mano.

Verlos, en varias ocasiones, me hizo recordar estos textos: "Ahora, Señor, yo no me caso con esta mujer por lujuria, sino con elevados sentimientos. Ten misericordia de los dos y haz que vivamos larga vida. Los dos exclamaron: "amén, amén". Tobías 8, 7

"El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso; no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal; el amor no se alegra de la injusticia; se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera." 1 Corintios 13, 4-7

Un matrimonio es un trabajo en equipo y ambos somos complemento uno del otro. Fortalece tu matrimonio diariamente con gotitas de amor y de servicio. Esas gotitas de amor son preguntarle a tu esposa cómo amaneciste, te deseo un buen día mi amor o te amo. Las gotitas de servicio ¿En qué te puedo ayudar, mi amor?

Si no te has casado y no sabes ¿cuál es la persona ideal?, observa estas gotitas de amor y de servicio en tu relación, pregúntate si ¿ambos tienen atenciones mutuamente? Si son capaces de sacrificarse el uno por el otro. Por el contrario, si sus conversaciones son vacías carentes de afecto y se basan en ¿cuántas cifras altas tienen en la cuenta bancaria?

O si estás a punto de decirle que la amas, encuentra el momento propicio y arriésgate porque es mejor tomar el riesgo a no decir nada y dejar las oportunidades, al pasar los años se convierten en lamentaciones. Atrévete a dar el paso.

Los años me han enseñado, los pequeños detalles coadyuvan a tomar decisiones relevantes para nuestras vidas. El matrimonio es un camino que nos brinda alegrías y vicisitudes, pero lo más hermoso es afrontarlas juntos caminando de la mano.

"Quiero caminar de tu mano; lo que me resta de camino; que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo; te digo que no estoy jugando; cuando te digo; te amo, te amo, te amo, te amo; y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos; y sé que habrá unos días malos esperemos que poquitos; si aún no me has entendido; quiero que tus hermosos ojos; los hereden nuestros niños." Caminar de tu Mano, Rio Roma y Fonseca.

