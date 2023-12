Meditación sobre el conflicto entre Israel y Palestina

Desde la salida de Egipto, con Moisés a la cabeza, los judíos continuaron buscando la Tierra Prometida cada vez más lejana por el odio incesante de sus enemigos. Jesús, judío de nacimiento, en brazos de María y José, huyó de Belén por las amenazas del infanticidio declarado por Herodes.

El Imperio Romano, comandado por Vespasiano y Tito, dominaba Judea, después de la dura y cruenta represión de su liberación narrada por Flavio Josefo en " La guerra de los judíos". El Sanhedrín judío decretó el sacrificio de Jesucristo, temiendo que el cristianismo creara un grave cisma religioso. El templo de Jerusalen había sido transformado en una indeseada plaza pública. Y Cristo profetizó: "¡ Jerusalen , Jerusalen, que matas a los profetas y apedreas a quienes te son enviados ¡ Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina cobija a sus polluelos bajo sus alas ".

Tras el éxodo de Caldea y Egipto, los judíos se esparcieron por el mundo , sin encontrar el homeland prometido por los profetas. Llegaron a España durante el reinado de Alfonso X el Sabio que los recibió como doctos asesores. Sin embargo, Alfonso dictó las "Siete Partidas" que condenaban a muerte a los judíos amancebados con cristianas, confinándolos a vivir en ghettos y a usar estrellas amarillas en sus túnicas. Fue contradictoria la convivencia de cristianos y judíos. Unas veces los judíos conversos fueron consejeros políticos de los monarcas españoles como los García de Santa María, Alfonso de Cartagena, Hernando del Pulgar, Mosén Diego de Valera, Juan y Alfonso de Valdes ; o prominentes escritores como Luis de Góngora, Fray Luis de León , Miguel de Cervantes, Fernando de Rojas, Antonio de Nebrija. La reina Isabel de Castilla contó con el converso fray Hernando de Talavera como confesor influyente en la empresa naviera del converso genovés Cristóbal Colón.

Pero la reina Isabel entregó la Inquisición antisemita al converso Torquemada, produciéndose una masiva expulsión de judíos. Asimismo confió al judío converso Pedrarias Dávila de Segovia, cuyo padre fue enriquecido como recaudador de impuestos , la conquista y colonización del Istmo.

Muchos judíos se asilaron en Holanda, donde el teólogo judío Baruch Spinoza fue expulsado de la sinagoga de Amsterdam por sostener que los profetas bíblicos no son la Palabra de Dios. Pero los judíos no se rindieron. Los organizadores del movimiento sionista como Moses Hess afirmaron : "Los judíos no son un grupo religioso sino una nación separada , una raza especial, y el judío moderno que lo niega no es sólo un apóstata, un renegado religioso sino un traidor a su pueblo , a su tribu, su familia".

En los congresos sionistas se discutió el establecimiento de la nación judía en Palestina. Como dijo Isaiah Berlin: " El regreso de los judíos a Palestina , después de todo, se había tratado no sólo por judíos piadosos o cristianos visionarios sino por el mismo gran Napoleón en la época de la campaña en Egipto por Fichte , por el revolucionario decembrista ruso Pestel, quien, como Fichte , deseaba librar a Europa de los judíos ". Contra la corriente. Finalmente, la Declaración Balfour de 1917 , en verdad , una carta privada, influenció al gobierno británico y a la Sociedad de Naciones, para que concediera Palestina como la tierra estable de las comunidades judías y árabes.

Luego llegó el poder de Adolfo Hitler en la Alemania nazi , con el Holocausto de los campos de concentración y los hornos crematorios. Resulta pertinente recordar estos acontecimientos como contexto histórico del conflicto actual de Israel y Hamas, continuación de la OLP de Yasser Arafat. En tiempos pasados, judíos y musulmanes convivieron civilizadamente , por ejemplo, en el califato de Córdoba, España, donde Maimónides escribió la "Guía de Perplejos". " A partir de los años cincuenta , se asiste a una remodelación del perfil político y cultural del mundo islámico . También se da un cambio en el plano de los símbolos. La defensa y la ilustración del Islam ya no son un atributo exclusivo de los líderes religiosos .

Por lo demás, la generación de los grandes reformadores está en el camino de extinción". Ali Ferad. El Islam Contemporáneo. FCE.

