Mirar hacia arriba o perecer

La reciente película de Adam McKay titulada "No miren arriba" contiene un importante mensaje para la humanidad. Pese a que algunos críticos no la consideran como una metáfora, lo cierto es que la misma llama la atención de como el cambio climático, que muchos no quieren ver y otros buscan ocultar, está dirigiendo en una ruta de extinción a todas las formas de vida, incluyendo la humana.

Este proceso, si bien no se desarrolla con la misma velocidad de la que hace parte el guión de la película, lo cierto es que el mismo avanza inexorablemente hacia la aniquilación catastrófica de la vida en el planeta. ¿Podrá la humanidad superar la misma? La extinción masiva de hecho ya se ha iniciado, tal como se puede atestiguar con algunos ejemplos sencillos. Es así que investigaciones recientes sobre Alaska han mostrado que mientras que en el 2013 las aves marinas muertas no mostraban signos de inanición, las mismas si lo mostraban en el 2017.

Por otra parte, en un artículo publicado en Science Daly el 22 de enero de 2021, Mary Lou Jones y Steven Swartz, llaman la atención sobre el hecho que desde 2019 cientos de ballenas grises han aparecido muertas a lo largo de la costa del Pacífico de América del Norte. Lo más notable es que muchas de éstas se encontraron "flacas o mal alimentadas".

En este caso, como en el anterior, existen indicios de que el problema se da debido a una disrupción de la cadena alimenticia que le sirve de base tanto a las aves marinas como a las ballenas grises. La causa de este fenómeno está dado por el impacto del calentamiento global sobre dicha cadena alimenticia.

Un ejemplo de lo anterior lo muestran los datos de la temperatura en el Mar de Bering. Según la observación de esta área la actual temperatura de la misma es 9 grados Celsius superior al promedio histórico.

Desde luego que el calentamiento no es la única causa del impacto negativo de la actividad antropogénica sobre la vida marina. Es conocido el hecho de que el impacto de la sobrepesca sobre el ecosistema oceánico ha llevado a que, en comparación con la década de 1959, los mares hoy contienen apenas el 10.0% del marlín, atún, tiburones, así como de otros grandes depredadores.

La película "No miren arriba" con su metáfora bien elaborada, también entrega una clara pista de las causas de los problemas ambientales: la presencia de un sistema económico cuyo único objetivo es la apropiación creciente de beneficios, junto al aparato político e ideológico que lo protege.

En relación a dicho sistema económico, se debe dejar claro que el mismo en su búsqueda incansable de ganancias para su creciente acumulación, intenta expandirse sin ningún límite lo que lo hace chocar con una naturaleza que por definición es finita. Este, además de no reconocer los límites biofísicos, se caracteriza por su esfuerzo sistemático por no reconocer los costos ambientales que produce, los cuales actualmente sufre toda la humanidad.

En momentos en que ya no es posible desconocer la problemática ambiental los sectores dominantes, en vez de entender la imposibilidad de un crecimiento económico hacia el infinito, buscan, tal como aparece claro en la película comentada, proponer supuestas formas de solución que si bien no tienen base científica les permite lucrar. La idea de que todo se puede resolver exclusivamente con la transición energética sin realizar un esfuerzo de conservación es una falacia. La razón es la siguiente: para construir

las fuentes alternativas se necesitaría un uso de energía proveniente de los combustibles fósiles y de extracción de minerales que agravarían la situación.

Hace falta, entonces, ver hacia arriba y transformar el sistema.