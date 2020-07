Morir y malvivir en Panamá hoy

La sociedad panameña ha llegado a un punto de no retorno. Podemos seguir como hasta ahora y esto nos conducirá directamente al despeñadero.

Podemos entretenernos con los juegos de los titiriteros, quedarnos paralizados por el miedo o refugiarnos en las una y mil maneras de alienación que los humanos hemos desarrollado para cuando el pánico nos atrapa, desde esperar en la misericordia de Dios y consultar a los astrólogos, refugiarnos en la comodidad del televisor y los videojuegos, y hacernos como que nada pasa.

Es más, podemos decir "qué horror, qué mal estamos, qué mal lo hace el gobierno, mira cómo roban y saquean al país, mira cómo se equivocan… creen que somos tontos y los tontos son ellos".

Y así en las mil y una triquiñuelas para mantener la conciencia tranquila.

Algo está mal, pero evidentemente no somos nosotros; son siempre otros los culpables.

Pero como estos llantos, gritos y lacrimeos son inocuos –esto es mucho peor que inicuos- el orden "natural" de las cosas se mueve a favor del darwinismo social más extremo.

Muchos morirán –y hoy, que esto escribo, han muerto diariamente asfixiados, entubados, solos- unos 20 o 30 panameños o panameñas… como tú o como yo.

Lloramos por ello. Pero bueno, es la pandemia, nos decimos. Les cayó un rayo. O seguramente fueron unos irresponsables o tenían familiares o amigos o vecinos irresponsables en barrios de malvivir, o eran simplemente unos viejitos carcamales y enfermos de esas cosas que no llaman los titulares (obesos, hipertensos, diabéticos, con cardiopatías, y ese largo etcétera de enfermedades a la que nos condenan los genes, los malos hábitos y una que otra condición socioeconómica como subalimentación o mala alimentación).

Pobrecitos, eran viejitos pobrecitos, enfermitos, y tuvieron la mala suerte de estar hacinados en los corregimientos típicos de la marginalidad socioeconómica y sanitaria de este paísito que estaba a un paso de ser Singapur, Abu Dabi y los mil y otros cuentos que los tecnócratas y mercanchifles inventan para subirnos el ego antes de la pandemia.

No. Nosotros no somos esos ticos cometortillas, ni esos uruguayos de comedidas maneras y así….

No. Somos la economía que más crece, somos la envidia de América Latina, tenemos y manejamos empresas de calidad mundial como el Canal de Panamá y "tenemos" empresas privadas como Copa, bancos de primera, y etc., etc., etc.. Tenemos, teníamos, ¿tendremos?

Lo que no te dijeron es que seguimos teniendo una educación mediocre, tirando a pésima, donde el grueso de los niños y jóvenes no comprende lo que lee ni es capaz de expresarse sin muletillas y mal puede contar o aplicar una regla de tres simple; una calidad de vida mediocre para una clase media ferozmente conservadora, consumista, que se divide en dos y tres jornadas, donde el empleo público siempre es el donde menos se rinde; donde el 20% de tus conciudadanos eran pobres o míseros extremos regados por los cerros de la urbe de flamantes rascacielos, o pedidos en las sierras y selvas malviviendo como los seres expoliados, los de una colonia interna que se niega a ser moderna, o en 'ghettos' que se toleran y son tierra de nadie, por los capos y las bandas.

Donde Copa tiene dueños que han usufructado con creces su brillante inversión por luengos años.

Donde el Canal es una casi republiqueta aparte porque nosotros mismos le tenemos miedo a la voracidad de nuestra plutocracia y no vaya a ser que los gringos nos apliquen el Tratado de Neutralidad porque ese activo estratégico cayó en manos de la narcocracia que todo lo carmone.

Así malvivimos los panameños y de seguir así las cosas, después de este ajuste malthusiano vendrá para los que queden un sálvese quien tiene y pueda con medidas como esta: Se rehará el Código de Trabajo para flexibilizarlo en provecho de las grandes empresas; se impondrá la minería y el turismo depredador como palancas del desarrollo; se privatizará de hecho la seguridad social al imponer un sistema a la chilena; se tecnologizará la educación y se acabará de implantar el doble rasero de formación con prominencia de la formación técnica; se terminará de endeudarnos hasta la quinta generación.

Porque somos la nueva Kuwait y la plutocracia doquiera esté requiere siervos y no ciudadanos.

Economista. Docente y gestor universitario.