Panamá se defiende con dignidad

Es alentador ver cómo el nuevo presidente, José Raúl Mulino, está tomando una postura firme y decidida frente a las injusticias que han afectado a nuestro país por años. Durante mucho tiempo, Panamá ha sido víctima de campañas internacionales que intentan manchar nuestra reputación, incluyéndonos en listas discriminatorias que, lejos de reflejar la realidad, solo buscan limitarnos y colocarnos en una posición desventajosa en el escenario global.

Lo he mencionado en más de una ocasión en mis escritos: Panamá ha hecho grandes esfuerzos por cumplir con los estándares internacionales. Hemos trabajado en reformas, en mejorar nuestras políticas financieras y en demostrar al mundo que somos un país responsable. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, seguimos siendo blanco de estas listas que nos comparan injustamente con países que están en situaciones completamente distintas.

Por eso, aplaudo enérgicamente la postura de nuestro presidente Mulino. Su reciente anuncio de que aquellos países que nos mantengan en esas listas no tendrán derecho a nada de Panamá, ni a contratos ni a licitaciones, es un paso necesario y digno. Es una muestra clara de que nuestro país no va a seguir permitiendo que se juegue con nuestra imagen sin consecuencias. Y lo mejor de todo es que no se trata de una reacción impulsiva o desmedida, sino de un acto de dignidad nacional. Como bien lo dijo el presidente: "No tenemos la capacidad de reaccionar como las potencias extranjeras, pero sí tenemos dignidad".

Está posición está siendo fuertemente respaldada en las redes sociales y en la opinión pública en general y es que no es casualidad, los panameños estamos cansados de ser tratados como un "chivo expiatorio" de los problemas financieros del mundo. Es momento de que los países que promueven estas listas entiendan que Panamá no se quedará de brazos cruzados. Ya lo hemos dicho antes: no somos perfectos, pero tampoco merecemos ser tratados como los grandes villanos financieros del mundo.

Es una lástima que Gobiernos anteriores no hayan tenido el valor de hacer este tipo de pronunciamientos en su momento. De seguro, con una postura más firme desde hace años, habríamos evitado muchos de los ataques injustificados que hemos recibido. Hoy, sin embargo, vemos un liderazgo decidido a defender lo nuestro, a exigir el respeto que Panamá merece. ¡Aplausos de pie para el presidente Mulino! Hoy nos sentimos orgullosos de contar con un presidente que nos defiende con fuerza y dignidad.