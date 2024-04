Que los está matando

¿No ven que los están matando?? Que son millones los niños que se mueren de hambre en el mundo, y nadie se da cuenta de ese genocidio. Que son millones los bebés que no llegan a nacer cometiendo con ellos un asesinato masivo atroz y despiadado.

Que son millones los niños que dejan la escuela para ir a trabajar en el campo o en los suburbios de las ciudades por necesidad de satisfacer lo elemental. Que son decenas de miles los niños que mueren en las guerras, por los bombardeos, las minas antipersonales, las invasiones de ejércitos a ciudades y pueblos, o quedan huérfanos y deambulando por las calles sin lugar seguro donde quedarse.

Que los niños son atacados ahora para robarles su inocencia, pervirtiéndolos con ideologías antinaturales, confundiéndoles en lo que son biológicamente, llevándolos a realizar actos no queridos por Dios. Que los aturden con una tecnología no adecuada, llenando sus mentes de juegos violentos, donde la vida no vale nada, fomentando la agresividad peligrosa que destruye lo que sale a su paso.

No se dan cuenta que hay toda una estrategia para romper los vínculos familiares, para crear hábitos alienantes y fomentar lazos de unión con otros por medio del internet y sus conexiones, y además para hacer creer que hay diferentes tipos de familia, y en el fondo, para desvincularse del santuario de la vida, de la Iglesia doméstica, que es la familia. Y al final crear un tipo de persona apátrida familiarmente, un ser sin raíces familiares y culturales. Un ser sin principios sólidos. Y esos seres sin historia, sin identidad cultural, sin pasado son fácilmente manipulables. Se convierten en títeres de un sistema de poder malévolo.

Están matando la conciencia del bien y el mal, creando un tipo de persona amoral, que tiene sus propias reglas del juego, que todo será bueno o no si le conviene. Que todo lo verá desde su propio ego. Y que además se convierte en el autor de su propia verdad, una especie de anarquista social y moral, por lo tanto en un ser peligroso. No le importará destruir lo que no esté dentro de sus criterios de bueno o malo. Al no tener conciencia de los derechos de los demás fácilmente terminará siendo un terrorista de la amistad, del compañerismo, de la familia, del matrimonio. Lavar o matar la conciencia de la gente es un paso seguro al caos social. Por eso la explotación del pobre, el atropello de la dignidad humana, la corrupción, el tráfico de drogas, la trata de blancas.

