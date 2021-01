Resistir los embates de la vida

La vida es una lucha continua, un combate diario para crecer, superar situaciones, recuperarse, avanzar, alcanzar metas, resistir lo negativo. La vida no es fácil. Es un camino cuesta arriba, complicado muchas veces. No controlamos lo que está a nuestro alrededor.

El mundo no está hecho a nuestra medida. No está todo en función de mi yo o de mis intereses. Hay que tener claro el camino en lo posible, las metas que hay que buscar. Pero debemos ser flexibles, ajustar la marcha a los inconvenientes que surjan. Los medios para alcanzar objetivos pueden variar.

El asunto es llegar arriba en cuanto se pueda. Muchas veces no se alcanzan los objetivos trazados. Por eso se dice que el fin es caminar, seguir un trayecto, luchar, hacer todo lo posible y que eso ya es un triunfo. Sin importar demasiado haber logrado lo propuesto. Se necesita una dosis de realismo en esto y mucho desapego. Aferrarse a las cosas, apegarse a métodos, pertenencias y fines, puede ser peligroso y al final es enfermizo.

Se necesita mucha serenidad, pensar con la cabeza y el corazón, sentir la presencia del Señor que te calma, te sosiega, y te permite ver con luces largas para no atascarte en el camino, obsesionarte y hundirte emocionalmente.

La depresión viene cuando uno se frustra. Esa tristeza permanente aparece cuando uno no acepta la derrota como parte de un camino. Cuando uno no realiza que en toda guerra se ganan y se pierden batallas. Que esto es la vida. Que el mundo es complejo y toda persona que ha luchado por algún ideal ha tenido que haber sufrido, ser golpeado por las circunstancias, y haber experimentado caídas y algunas dolorosas.

Hay que saber manejar la "pérdida". Todos ganamos y perdemos cosas en la vida. El perder implica saber "soltar", como cuando un barco ha sido azotado por una tormenta muy grande y el capitán manda echar al mar cosas que se convierten en peso muerto y que podrían ocasionar el hundimiento del barco.

Inclusive está lo que se llama el mal menor, necesario para sobrevivir. Como cuando a alguien le cortan una pierna gangrenada para salvar la vida. Era necesario hacer eso. De otra manera se pierde todo.

Por lo tanto, hay que aprender a resistir, a ser fuertes, a no desesperarse y echarse a la cuneta de la vida y decir: "ya no avanzo más, ya no sigo adelante".

Los grandes héroes han sido hombres y mujeres que han sabido aguantar, resistir, caerse y levantarse, seguir adelante intentando curar sus heridas, sin sentir lástima de sí mismo, sin estar echando la culpa a todo el mundo de sus derrotas.

Recuerde: con Dios somos invencibles.

Monseñor.