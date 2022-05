Reversa en planes de viajes gringos

Conversando con un conocido asesor de la Asociación de Automovilistas Americana (AAA) en Florida, que, de paso, cuenta con más de 60 millones de afiliados, este me pinta un lienzo no muy halagador justo al inicio de la temporada de viajes de verano. Nuestra relación data del siglo pasado cuando acostumbraba acumular miles de millas intimando la vasta extensión de 40 de sus 50 estados, tiempos aquellos de combustible de 50 centavos el galón y hoteles de autopista de $39.95 la noche.

Ante todo, la gente de afilia a los diferentes niveles de beneficios de AAA, prevaleciendo membresías de todo tipo, de acuerdo a la cantidad de viajes que planifique a lo largo del año. Típicamente, las familias en Estados Unidos conciben viajes familiares durante los meses de junio, julio y agosto, con duración promedio de una semana, que es el periodo de vacaciones anuales de la mayoría de la población. El mayor incentivo a la membresía es el paquete de descuentos en alojamientos, restaurantes, seguros y todo lo relacionado a la industria de turismo.

A pesar del reciente pico en los niveles de infecciones de Covid-19 en Estados Unidos, tema que se prevé se mantenga in crescendo, existen incrementos en la demanda, resultado del encierro de más de dos años de pandemia.

Para nada asiste el putinesco traspié de guerrear con Ucrania, teatro que han aprovechado las petroleras para un brutal incremento en las estaciones de expendio de gasolina, donde se estrenan precios sobre los $7 por galón en algunas metrópolis de California. Ello, por supuesto, tiene un efecto multiplicador en todo lo relacionado a viajes. Cito, por ejemplo, vuelos ida y vuelta Panamá-Miami, raspando los $200 en enero, febrero y marzo, que ahora rondan por $500.

Todo esto, en un país donde existe una pasión por automóviles tipo camión, descomunales, que en Panamá poco se ven por su exagerado tamaño y desquiciada sed por frecuentes visitas a las estaciones de gasolina. Pero esa es la onda ahora, nada que ver con el práctico Fiat 500 que se estila en las carreteras europeas, bicho incomodo para obesos, tatuados habitantes norteños del siglo XXI, que bien podrían transportar más maletas que un camión de FedEx.

Aquel "happy motoring" de otrora se ha desvanecido, inclusive para aquellos que optan por volar a Orlando y visitar Disney porque hasta encontrar un auto de alquiler es otro espejismo. "Agarra el primero brother y prepárate para pagar un billete". Eso en adición que seguramente tendrás que poseer varias tarjetas de crédito para pagar el sinfín de gastos que te esperan en el "maravilloso mundo" donde las sonrisas de las fotos de la familia feliz se verán transmutadas al constante repicar de los celulares de cobradores de bancos presionando por los pagos y ofreciendo "consolidación" de tarjetas.

Y eso que no hemos hablado de hoteles, aquellos de carretera, que les mencionaba, de $39.95 la noche, ya obviamente no existen. Para alojamiento hay que ser creativos. Primero, cruza los dedos que tengas un amigo o familiar en tu sitio de destino que, refunfuñando, te ofrezca albergue. Como la mayoría no contamos con esa opción, hay que revisar el vasto mundo de alojamiento de Airbnb, donde resulta muy común que te pintan una cosa y después te sale otra. Muchos se han llevado sus chascos, pero por lo menos existe esa opción, otrora inexistente.

Hoteles. Prepara un presupuesto mínimo de $200 por habitación, por noche y acostúmbrate que ya el servicio no es como antes. Por falta de personal, ni te tienden tu cama, ni recogen la basura. Y aquellos monumentales desayunos incluidos también desaparecieron.

Acostúmbrate a tu cereal, jugo de naranja de cajeta y a servirte tu propio café amargo.

Como han cambiado los tiempos en aquellos Estados Unidos. Y con todas estas sorpresas, atraer su gente a Panamá debiese ser más sencillo, pero hay destinos más cercanos, ejemplo México, donde los precios aun son súper atractivos y la competencia más feroz. Nos esperan tremendos retos a mediano plazo.