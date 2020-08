“Robin Sharma: el monje que vendió su Ferrari”

Te recomiendo que leas el libro “El Monje que vendió su Ferrari” escrito por Robin Sharma.

Anímate a leerlo y te ayudará a descubrir la esencia de tu vida.

En algún momento de nuestras vidas, tenemos que vender ese Ferrari.

Esta fábula me enseñó, que vivir una vida agitada tiene sus consecuencias, en mi caso, casi pierdo la vida por un asalto.

A raíz de esa situación empecé a valorar una sonrisa, disfrutar el sonido de la lluvia cuando cae en la tierra, a decir buenos días, gracias, por favor y a escuchar atentamente a las personas.

Reírme de mis errores y tomar lo bueno de ello para seguir adelante, persiguiendo mis sueños.

Esta cuarentena es un tiempo que podemos utilizar para sanar nuestra mente.

¿Qué implica sanar tu mente? Hacer una introspección de nuestras fortalezas y debilidades para borrar todo pensamiento negativo que nos está perturbando y nos quita nuestra paz espiritual.

Utiliza tu tiempo para pintar tu vida con tus sueños porque todos tenemos derecho a tener metas y ser felices.

Recuerda “la felicidad la llevas dentro”.

Cuando te levantes mañana, busca un lugar en tu casa donde puedas ver el sol y allí traer a tu mente todos los pensamientos negativos y decirte a ti mismo hoy libero mi mente de todos los episodios dañinos que me perturban y no me dejan vivir en paz.

Sonríe y piensa en todas las bendiciones que tienes en tu vida y da gracias por ello.

Levanta tus brazos y dile a tu Dios “God is with me” “God is helping me” “God is guiding me”

Experimentarás una increible paz interior.

Empieza tu día con la convicción de que “God is here and he is with me. Thank God for every good thing”.

Encuéntrate con tus raíces religiosas y no tengas miedo de vender tu Ferrari.

Si todos los días tienes esa actitud de agradecimiento, poco a poco, te sentirás feliz contigo y con la vida que tienes.

Apreciarás los momentos que has disfrutado con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos.

Entonces verás esta cuarentena por la COVID-19 desde otro prisma y cuando te levantes en la mañana tendrás esa llama de felicidad en tu corazón para dar un consejo, una sonrisa, un gracias o un te quiero.

Palabras que animarán la vida de las personas que te rodean, conviértete en esa luz para llevar alegría.

Sigue pintando tu vida con pensamientos positivos.

Sonríele a la vida, la vida es bella y agradece siempre por lo que tienes a cada momento.