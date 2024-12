Hay señales que dicen si tu amistad es verdadera. Y lo contrario, que es falsa y nociva, o por lo menos imperfecta e incompleta. Si tu amigo o amiga es persona que está en tus momentos difíciles, cuando estás mal económicamente, o en aprietos laborales, o en conflictos familiares, en definitiva, cuando estás angustiado o triste, y se hace presente, y te da la mano, o por lo menos te acompaña mientras atraviesas esas situaciones, es señal de que es buen amigo. Si es persona que cuando te desvías del camino, te desorientas, tomas una mala decisión, estás actuando mal, estás haciéndole un daño a alguien o a ti mismo, es capaz de llamarte la atención, corregirte, ser sincero contigo, es buen amigo o amiga. Si es persona capaz de pasar tiempo contigo, en las buenas compartiendo tus alegrías, y en las malas escuchándote, poniéndote atención, dejando todo para estar a tu lado mientras pasa la crisis, es buen amigo. Si, por lo tanto, es persona que se alegra con tus triunfos, te felicita y te anima a seguir el camino del éxito, es buen amigo o amiga. Si es persona que está pendiente de ti, pero sin jamás intentar poseerte, usarte, manipularte, sacar provecho de la amistad, es buen amigo. Si es persona amante de la verdad, que no te engaña, que es sincero contigo, es buen amigo o amiga. Si es persona que sabe guardar secretos, que no le cuenta a nadie lo que tú le dices, que como confidente es siempre prudente con su lengua, y por lo tanto es persona confiable, es buen amigo o amiga. Y si además es creyente, te habla del Señor, te invita a orar, a ir a la iglesia, y es coherente con su fe, es tu gran amigo. Pero si intenta apartarte del camino del Señor; si hace cualquier cosa para evitar que vayas al templo, o se la pasa criticando tu fe o a la Iglesia, y se ríe de tus creencias, no es buen amigo. Debes apartarte de él. No puede ser tu amigo quien intenta destruir las cosas más sagradas y preciadas tuyas. No puede ser tu amigo quien intenta apartarte de tu familia, o el que te induce a consumir licor o drogas. De esas personas debes apartarte.

Y recuerda que Jesús es tu mejor amigo. Él dio la vida por ti en la cruz, está siempre pendiente de ti, quiere lo mejor para ti. Él envía al Espíritu Santo para que te asista en todo momento. Te lleva al Padre Dios. Te regala la Iglesia, que es su cuerpo en la historia. Confía siempre en él.