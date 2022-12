Síntesis de la final de Doha 2022

En otros escrito definimos anteriormente que si hubiera una final entre un equipo latinoamericano del sur y Francia, sería un "déjà vu" de la final de la copa del mundo que tuvo lugar en Saint Denis el domingo 12 de julio de 1998 y a la cual asistimos hace más de veinticuatro años, casi un cuarto de siglo, pero aún está vigente en nosotros como si hubiera sido el 18 de diciembre último pasado.

Se dio entre Francia y Argentina, Francia marcó tres goles pero le secuestraron la copa por chambones.

Aquí no voy a escribir como un hincha. Voy a hacerlo con los pocos conocimientos que tengo del fútbol desde mis años juveniles (1960-68) en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas, [Camino del Inca] en el barrio de El Batán, al norte de la ciudad de Quito, a 2783 msnm. Allí pase mis domingos por muchos años, siendo hincha de la Liga Deportiva Universitaria (Sierra) y Emelec (Costa). Y cuando jugábamos con zapatos de cuero y clavo que si hacían daños. Y el fútbol era para rudos y venganzas personales de los desquiciados del Colegio, que eran muchos.

Confieso que sin restarle mérito a la final de ayer, me quedo con el partido de la final del 12 de julio de 1998, en donde Francia jugó 96 minutos sin parar: Deschamps, Zizou, Trezeguet, Thuram, Petit, Barthez, etc, hicieron un excelente trabajo, que no vimos en Catar por parte de la escuadra de jóvenes galos.

Francia hizo tres goles como ayer y Brazil ninguno en 1998. Entonces casi que se cumplió el "déjà vu de 1998", como hemos dicho antes. En Doha, Francia sólo jugó 35 minutos de aproximadamente 130 minutos que duró ese partido. O sea un 27%.

Argentina hizo 20 remates más 10 al arco y solo obtuvo 3 goles y uno de penalti. Francia atacó la mitad exactamente e hizo 3 goles y dos de penaltis. Aquí se demuestra muy bien que Fr ancia no jugó por casi 80 minutos, pero en sus rendimientos logra empatarle el partido a la Argentina en un show de la FIFA , más que un juego de fútbol clásico.

La prensa discreta y serie en Francia se pregunta si ese equipo de milenios y jóvenes no empoderarlas ayer estaba en buenas condiciones, o por el contrario estaba afectado por algún virus de esos qué hay hoy en día en el mundo. Del equipo de Argentina no vamos a opinar porque pensamos que hizo un excelente trabajo y supo aprovechar cada espacio, cada minutos y cada debilidad de su contrario deprimido y ansioso.

El primer tiempo nos recordó un juego de exhibición de la selección canadiense de 1989 con el Flamingo de Río, dirigido por Tele Santana (RIP) y figurando a Zico como la Estrella de ese equipo, allá en el viejo estadio de Varsity en Toronto, Canadá que organizamos con Mr. Soccer Glasman.

Hoy después de decantar esa final de Doha 2022, concluimos como síntesis que fue un partido entre gallos viejos que no duermen en el piso y pollitos ensuciados que a penas saben caminar y que sufrían de moquillo.

¿Por qué decimos esto?

Porque en el equipo galo los gallos viejos estaban todos o lisiados o ausentes: Benzema, Pogba, Kanté, Nkunku, Umtiti, etc.

Deschamps sabia eso, que jugaría ante Argentina sin gallos viejos, solo con pollitos con moquillo y no hizo mucho para contener esa desventaja.

¿Curioso este paradigma? Hay que cuestionarlo al respecto.

Pogba que tiene unas hijas con una miss boliviana, fue quien arengó a su equipo en el 2018 para eliminar a la Argentina en Kazan, Rusia.

Esta vez el equipo galo estaba huérfano de un líder frente a Argentina, que ha sido toda la vida, un cuco para los franceses desde hace décadas. El joven gallo Mbappé no podía solo…

Sin líder aguerrido, si gallos viejos, solo con pollitos con moquillo y un medio gallo creciendo junto a Varane, no era suficiente para doblegar a una Argentina hambrienta y con sed por la Copa para el gran Mesías llamado Messi, al final de su exitosa carrera futbolística.

Los fanáticos querían justicia para Messi y ganaron.

Aquí tampoco Deschamps hizo mucho. Se asemejó a Sampaoli en Rusia 2018. En el fútbol las cosas cambian siempre y muy a menudo rápidamente.

El laureado entrenador galo, no hizo mucho para contener a Di María un gallo viejo que no le gusta dormir en el piso pero si hacer goles con astucias, provocando al contrincante. Pero esta vez eran pollitos para el. Fácil de sacarles las espuelas sin que nadie se diera de cuenta. Y así fue.

Afuera por el centro el gran gallo viejo Lío con tres espuelas en cada pata y con puntitas de Gillette, hacía lo que le daba la gana y se reía del viejo Didier.

Los pollitos no sabían lo que estaba pasando, estaban como perros sarnosos perdidos en fiesta de barrio no sobrio. Que olía mal ese partido.

Al final Deschamps sacó a todos los buenos goleadores y metió al juego los goleadores pollitos débiles sin experiencia. Todo fue muy rápido. Las estaminas volaban de cabo a rabo.

¿Por qué no anticipó el gran entrenador residente de Frèjus que ya se irían a penales?

Obvio Watson, pareciera que Deschamps se comió una ariza catari la víspera porque sus neuronas estaban en otro lado.

Terminó en la tanda de penales solo con el medio pollo de Mbappé que marcó y una escuadra de pollitos. ¿No querían ganar?

Los gallos del Chiqui Tapia (el opositor de Macri) le llevó a Cristina y Fernández la Copa del Mundo 2022, que podría acelerar la reelección de Alberto el Grande de la Pampa del Sur el otro año.