SOS a mis copartidarios de Cambio Democrático

Hace casi un par de décadas, me senté con el amigo, Roberto Henríquez, en un Café de la localidad. Lo hice, a fin de ponderar mi futuro político en aquel entonces como miembro de un colectivo. En ese momento formaba parte del partido Panameñista, dirigido por Juan Carlos Varela.

Experimentaba un momento de decepción por la manera que la nueva dirigencia conducía aquel partido histórico que un día fundo el Doctor Arnulfo Arias. Este, ya no era el mismo. Lo único que me mantenía allí, era mi confianza en el hermano de lucha, Álvaro Alemán. La conversación aquella tarde, cambio mi perspectiva partidista. Un par de meses después, a finales de agosto 2007, finalmente me inscribí e ingresé en Cambio Democrático. Los siguientes meses fueron de alta dedicación, hasta lograr un triunfo electoral avasallador.

Quizás el mayor resultado no antes visto, de nuestra historia republicana, comparable solo con aquel en que todo un pueblo se levantó en contra de una narco-dictadura. Por primera vez llegaba al poder una tercera fuerza política. Y eso, jamás fue tolerado, no por las fuerzas tradicionales, sino por quienes las financian y que son los responsables de la mediocridad en la vivimos sumidos. En el periodo 2009-2014, se da un verdadero veranillo democrático y la población, bien o mal, finalmente disfruto de una mejor calidad de vida. Pero lo bueno no dura (aunque puede retornar). Lo que toco experimentar en los siguientes dos quinquenios, es la mayor persecución jurídico-política jamás antes vista.

Los Señores Todopoderosos, que rigen la nación desde sus torres acondicionadas, cuando se encuentran en el país, y a distancia en el extranjero, mientras disfrutan de los beneficios obtenidos mediante concesiones, a través de arreglos de recamara, con los receptores de sus donaciones de campaña dieron la orden. Las tributaciones que ellos siguen dejando sin pagar, sirven para financiar sus lujos. A ellos no se les persigue, ya que se amparan bajo subterfugios legales y por su condición de donantes.

Cuando Rómulo Roux pierde las primarias contra Domingo Arias, recibe un premio de consolación. En mi opinión, esa secretaria general ya le quedaba grande. Sin embargo, mi copartidario ha corrido con suerte. Habiendo perdido las elecciones en el 2014, Roux se las ingenia para pasar agachado y no ser objeto de la persecución que desata Varela. Guarda un silencio cómplice contra las injusticias hacia otros miembros del CD, contra quien se desata una caza, con o sin causa, violentando el debido proceso. Se instaura un Ministerio Publico al servicio del Ejecutivo. Muchos terminan tras las rejas o con medidas de casa o país por cárcel.

Entre estos, el fundador de nuestro partido. Mientras esto sucede, Roux traiciona a quien lo ungió y se las ingenia para tomarse el partido. Mas tarde llega a correr en las elecciones y logra un envidiable segundo lugar. Ello por obra y gracia de aquel a quien ya había traicionado.

Sin embargo, nuestro relato no culmina allí y hoy vemos, como después de evadir su obligación de convocar a el sufragio para la renovación de la junta directiva aún sigue presidiendo, cual emperador napoleónico. Gano las más recientes primarias en Cambio Democrático, con un estrecho margen y en medio de una inquisición contra quienes se le oponen. El siguiente capítulo de esta saga lo lleva a encabezar una nómina, asociado con la misma franquicia partidista que se dedico a perseguir CDs durante su mas reciente gestión.

Creo en el perdón, pero mucho mas en el respeto hacia nuestros semejantes. Y es que esta alianza solo sirve a los intereses del círculo íntimo de Rómulo. Blandón es un tonto útil. Yo no culpo a los panameñistas, quienes también se sienten traicionados por su presidente, el mismo que convenientemente facilito a Varela la oportunidad para optar a una curul en el Parlacen.

Los acontecimientos más recientes, nos muestra cómo se trata de desvirtuar la candidatura de Marta Linares como compañera de formula de su esposo. Jamás antes había escuchado tanto disparate jurídico, de quienes no tienen ni idea de la redacción e interpretación de las disposiciones de nuestra Carta Magna y Código de la Familia vigentes. Entiendo que la desesperación nos lleve algunas veces a pronunciamientos estúpidos, pero aquí la ignorancia de muchos quedo al descubierto.

No hay peor ciego, que el que no quiere ver. Por allí dicen que existe la mano peluda del presidente de mi partido en contubernio con un magistrado electoral. Chisme o no, la trayectoria del susodicho me impide darle la ventaja de la duda.

Pero regresemos al titulo del articulo en cuestión. Si, copartidarios de Cambio Democrático. Aquellos que aun reconocen el caudal político de nuestro fundador tienen dos salidas en este momento: renunciar e inscribirse en Realizando Metas o luchar desde adentro. Yo soy de los que crean que no podemos dejar que Roux se salga con la suya. Ya violento los términos para cambiar la junta directiva y sigue comprando tiempo con ello. Quienes crean que, si este remotamente gana las elecciones del 2024, se acordara de sus copartidarios, están viviendo un sueño de opio. Él se debe a sus Señores feudales, esos que aceitan su mano. Roux representa los intereses de quienes lo financian. De cierto modo me da lástima ya que correrá el destino de muchos, cuando pase a ser un sujeto olvidado. Con suerte podrá iniciar una carrera como Tik Tokero, mientras la plataforma no sea sustituida por otra más popular.

Propongo a mis copartidarios que iniciemos un Frente interno dentro del CD, que abiertamente apoye a nuestro fundador y en desafío al tirano con nombre romano. El malagradecido aquí es Rómulo, no nosotros. Quizás trate de expulsarnos o cuanta gracia le permita hacer el Tribunal Electoral. Pero muramos con las zapatillas puestas. Los medios se refieren a nuestro partido como la Locura y aquí existe un solo Loco Mayor. Los invito entonces a tomar el paso valiente para rescatar a lo que un día fue la Tercera Fuerza mayor del país. Y quien tenga miedo, que se compre un perro y que lo llame Bruno…

