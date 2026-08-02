Tienes una misión que cumplir

Primero, toma conciencia de que eres único. No ha existido ni existirá nadie como tú en toda la historia de la humanidad. El diseño usado para crearte está en la mente infinita de Dios y sólo se usó para ti. Por lo tanto eres muy singular, irrepetible y el modelo usado para tu creación fue el mismo Dios. Eso es necesario que siempre lo recuerdes. Todo lo que está en ti es una réplica, para usar un término del arte, del Señor, rey del universo. Todas tus emociones, sentimientos, tu mente que produce los pensamientos, la forma en que desarrollas tus ideas e ideales, que analizas, que ves las cosas, tiene un origen divino. Claro, es abismal, infinita, la diferencia entre la creación humana y el Divino hacedor. En Dios no hay manera de explicar cómo son los atributos divinos: sabiduría, poder, amor, misericordia, gloria, verdad, belleza, armonía, paz, porque todo eso son maneras humanas de ver lo que es en Dios sus atributos,, elevados de manera infinita, plena, absoluta, perfecta. Sólo imagínate la creación del universo con sus millones de galaxias, cada una de ellas con sus billones de estrellas, con tamaños enormes, y las distancias entre cada una de ellas. Nuestro sistema solar está dentro de una galaxia, que se pierde en el inconmensurable espacio, donde habitan millones y millones de galaxias, y que se sigue extendiendo. No hay manera de calcular esta creación. Y luego la tierra, con sus misterios, su gran riqueza de fauna, flora, mares, montañas, ríos, minerales, y la composición de la materia en sus protones, neutrones, moléculas, átomos, y todo, todo en perfecta armonía tanto en la tierra, como en el universo. Cómo imaginarse entonces su poder que es infinito.

Segundo, fuiste creado para ser alabanza de la gloria de Dios, para con todos tus dones, cualidades humanas y sobrenaturales, glorificar a tu creador desarrollando una vida al servicio de la humanidad. Desde tu ubicación histórica, con la profesión elegida, no importa si eres zapatero o ingeniero, religiosa o policía, ama de casa o ganadero, desde esa tarea humana tienes que ser alabanza de la gloria de Dios haciéndolo todo bien por los demás. Tercero, fuiste creado entonces para cooperar con Dios en la salvación de la humanidad, siendo el mejor cristiano que puedas ser, amando a Dios con toda tu alma y al próximo como a ti mismo. Siendo persona de oración y viviendo tu vida cristiana dentro de la Iglesia. Cuarto, imitar en todo lo posible a Cristo Jesús, teniendo los mismos sentimientos de él, que dio todo por los demás, despojándose de toda gloria en la tierra, para cumplir la misión de salvar a la humanidad. Eres alabanza de su gloria.