Turismo: los puntos sobre las iés

Rememorando pininos en IBM a inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, mi posición de entrada fue lo que la fulgurante multinacional denominaba "Business Controls", una función financiera símil a un auditor interno cubriendo el distrito centroamericano, lo que exigía frecuentes viajes a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

En aquella época de dictaduras y guerrillas, Panamá resaltaba particularmente por su comercio y banca internacional. Ciudad de Panamá era un embrión en desarrollo, uno que otro "edificio alto", no particularmente rascacielos. Regionalmente no existía el turismo como un empeño puntual. El Paseo Colón, columna vertebral Josefina, donde estaba ubicada la sede de IBM Costa Rica, no era concretamente impresionante comparativamente hablando al sitial istmeño en Avenida Balboa, frente al Club de Yates y Pesca.

A pesar de todo su esplendor, verdor y cariño, por diversos factores nuestros hermanos centroamericanos yacían años luz detrás de Panamá y su canal. Los gringos eran amos de su patio, pero sus vacaciones surcaban Europa. Aprendimos mucho de aquellas vivencias regionales, pero Panamá nunca supo exprimirle el jugo hasta la última gota de gabela al turismo.

Muy a pesar de sus menoscabos, Costa Rica en particular germinó un turismo con fornidas raíces, catalogado como verde, aquello de "Pura Vida" que poco a poco sobrepasó a Panamá cuyo experimento en hormiguear la industria no ha granjeado los éxitos de su magno potencial.

La semana pasada tuve la oportunidad de acoger una pareja de millonarios oriundos de Arizona. Durante nuestro preámbulo, desayuno en el suntuoso Hotel La Compañía del Casco Antiguo, tuve la oportunidad de rascar sus cerebros para percibir sus particulares afinidades. A lo largo de las 3 horas, posterior a percatar su preferencia urbana concentre mis enfoques en puntualizar las diferencias entre Panamá, Costa Rica y Miami, que eran sus otros puntos de interés.

¿Qué es lo primero que se hace al llegar a un nuevo destino? Pues, visitar un supermercado, para saber que es lo que hay y lo que hace falta. Y allí nuestras bodegas reflejan nuestro punto cardinal universal. Al transpórtales a Riba Smith Multiplaza se percataron que nuestra oferta es más amplia que Publix en Florida y sus precios más atractivos que Pali en Costa Rica.

La subsiguiente visita a un despacho legal de primera línea les permite escudriñar las opciones más convenientes para sus preferencias referentes a la adquisición de un inmueble. Sin querer, queriendo, subrayo la compra en Dolares y no en Colones, también aprovechando para puntualizar que el único país extranjero del mundo que aparece en billetes norteamericanos es Panamá en la impresión de $50 de 1914.

Renglón seguido visitamos variadas ofertas inmobiliarias, descollando entre "ahs" y "wows". Ya de vuelta en Arizona donde el termómetro pulula entre 15 a 20 grados superior al nuestro, pronto tomarán una decisión. ¿Es esto turismo? Indirectamente si. Ante todo, serán embajadores ad honorem, regando la semilla dentro de su grupo de influencia, algunos de los cuales procederán de la misma manera. Su proceder también añadirá a las cifras de inversión extranjera tan necesaria para reflotar nuestra economía

En momentos que Estados Unidos se enfoca en unas elecciones presidenciales tan divisorias, para Panamá es momento propicio para captar aquellos que posterior a la victoria de uno u otro bando se desilusionen con su patio y busquen oportunidades fuera. Porque Panamá lo tiene todo, sólo hace falta pulirle.

