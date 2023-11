Augusto Valderrama, un ministro rodeado de polémicas

Augusto Valderrama, el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ha estado en el centro de múltiples polémicas a lo largo de su gestión, la más reciente esta semana cuando la exdirectora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Yarelis Martínez, presentó una denuncia en su contra por violencia de género.

Roces con diputados, insinuaciones de presuntas violaciones a la ley y mensajes crudos al pueblo forman parte de la lista de controversias con el sello Valderrama.

¿Violación de ley?

En febrero de 2023, circuló en redes sociales un video, en el que Valderrama admitió abiertamente que violó la ley para favorecer a un grupo de productores del país.

"Estamos violando la ley para salvarlos a ustedes, entonces déjense de awebaso... conmigo", dijo textualmente el ministro del Mida en medio de un acalorado debate.

Tras el video, el procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó un informe explicativo sobre tales afirmaciones.

Lloran por la comida

Un par de meses después, en julio, Valderrama volvió a estar bajo la lupa luego de reaccionar a las denuncias de los consumidores por el elevado costo de algunos alimentos.

El jefe del MIDA dijo que a nadie le duele cuando viene un artista, todo el mundo llena el local donde se presenta y a nadie le duele pagar miles de dólares.

"Compran una botella y la traquean en un baile y a nadie le duele. A penas hablamos que la comida subió un centavo todo el mundo llora", cuestionó Valderrama.

Para el titular del MIDA, las quejas de los panameños por el incremento en el costo de los alimentos son injustas.

'Me respeta'

Valderrama protagonizó un enfrentamiento verbal con la diputada Zulay Rodríguez, luego de que esta lo cuestionara por al alto costo de la canasta básica.

El funcionario se exaltó y con golpes al estrado en que se encontraba, expresó que se ha defendido la producción nacional.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“Yo estoy hablando diputada y me respeta por favor, me respeta que yo estoy hablando, yo la dejé hablar a usted. Yo soy Augusto Valderrama y tengo mi conciencia tranquila, y actuaré a favor de Panamá”, precisó claramente molesto.

'De inteligente no tienes nada'

Yarelis Martínez, exdirectora de la ARAP, compartió esta semana una denuncia por violencia de género contra Valderrama.

Según Martínez, Valderrama golpeó con rabia el escritorio mientras le decía: "Yo sé quién eres tú. No me vas a agarrar de maric... Eres una chiquilla estúpida, de inteligente no tienes nada, quién sabe cómo te ganaste ese puesto. Voy a hacer lo que tenga que hacer para verte fuera del puesto".

Como parte de la tensa situación, Martínez señala que el ministro le canceló un viaje al exterior y le recalcó que debía seguir sus órdenes.

El miércoles de esta semana, las confrontaciones alcanzaron su punto máximo cuando Valderrama le pidió su renuncia y le ordenó abandonar las oficinas de la ARAP, pese a que ella se negó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!