Benicio Robinson confirma fraccionamiento del PRD en medio de contienda interna

Las elecciones internas que enfrenta al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha producido sus fracturas, tal y como vaticinaban expertos.

El propio presidente de este colectivo, Benicio Robinson, reconoció que hay tres corrientes que se disputan el control del PRD y que cuando el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo decidió no postularse para secretario general se fraccionó lo que se pensaba era un acuerdo.

"Respeto su opinión de no haberse postulado, teníamos una alianza para administrar el partido por los próximos cinco años, y al no optar por la postulación hubo una fracción para llegar al 15 de mayo, y posteriormente al 2024", destacó.

El político fue claro al indicar que están la fuerza de Pedro Miguel González, el actual secretario general, está la de los ministros y directores apoyados por alto mando del Ejecutivo, y está la otra que son algunos independientes con diputados.

"El equipo está analizando todavía, hay tres candidatos, como no nos preparamos para la secretaría, todavía no hemos tomado una decisión, pero entre hoy y mañana lo haremos, porque no creemos en el voto en blanco" manifestó.

Considera que los asesores pudieron haberle dicho a José Gabriel Carrizo que era más fácil ser candidato como lo hizo el presidente Laurentino Cortizo, no obstante recuerda que a este le costó 15 años y no cree que sea la misma cantidad de años que espera Gaby Carrizo.

Considera Robinson que los mejores aliados que ha tenido el vicepresidente ha sido la Asamblea Nacional, que en el último año, según él, ha elevado su imagen y credibilidad por el trabajo que se ha realizado en conjunto con el Gobierno.

"Nunca nos dijo, no fuimos con un plan B, porque Gaby Carrizo era nuestro candidato a secretario general", recalca el diputado de Bocas del Toro.

Agrega que el último día de postulación, ellos pensaban que se iban a postular, ya que se habían postulado en otras áreas los consensos, como Penonomé, donde hubo consenso con el hermano de vicepresidente.

En una entrevista en Telemetro, Benicio Robinson, recordó que tanto Pedro Miguel González como Rubén De León que aspiran a la Secretaría General del PRD traicionaron al colectivo durante la administración de Juan Carlos Varela.

"En ningún momento estamos perdiendo fuerzas, se dieron elecciones en distintas áreas de organización, y directores pudieron haber penetrado alguna de nuestra gente, pero una cosa es el CDN y otra lo que pasará el 15 de mayo", destaca.

