Campaña sucia busca evitar que Martinelli vuelva a ser presidente

Adolfo De Obarrio salió al paso de la supuesta grabación en que se le menciona y que fue divulgada por el medio digital Foco Panamá, señalando que se trata de un "vil montaje".

El exfuncionario negó que hubiese existido una colaboración suya con estamentos de seguridad estadounidenses y que haya tenido la conversación con Ricardo Martinelli, que se escucha en la publicación del controversial medio digital.

"No se cansan de inventar. No tienen límite en usar cualquiera argucia para impedir que Ricardo Martinelli llegue a la presidencia", dijo De Obarrio, en un video que publicó en sus redes sociales.

Al igual que planteara Martinelli, De Obarrio está convencido que esta nueva campaña en su contra fue montada con inteligencia artificial.

En su video, coloca varios ejemplos de cómo mediante esta tecnología se pueden clonar voces de manera idéntica a la original, algo que ocurre con cantantes, artistas y hasta políticos.

"Hagan lo que hagan, no importa, Ricardo Martinelli será el próximo presidente y volverá a gobernar en favor de todos. Podrán manipular voces, pero nunca el corazón del pueblo", expresó De Obarrio.

Catalogó el montaje como una reacción desesperada de Foco y sus aliados, porque hasta la encuesta de La Prensa, diario que adversa a Martinelli, lo ubica como favorito para ganar la presidencia el próximo 5 de mayo.'

575

artículo del Código Electoral que RM pide sea utilizado contra el medio digital, por violar la veda electoral. 31

de marzo de 2023, fue lanzado el Pacto Ético Digital, que habría sido violado con estos ataques.

Adolfo De Obarrio no tomará ni una acción legal en contra del medio que lo ataque, ya que no tiene sentido en un país "donde no hay justicia".

"El triunfo de Ricardo Martinelli en las urnas será su gran castigo", afirmó.

Concluye su vídeo, diciendo que no le extrañaría que los que están detrás de este ataque se aprovechen de personas que están en medio de conflictos personales para tratar de "validar la porquería que hicieron".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Tras su mensaje, tiene claro que conforme avance el proceso electoral, la campaña en contra de Martinelli arreciará.

En este sentido, el candidato presidencial de Realizando Metas (RM) pidió al Tribunal Electoral que ejerza su autoridad y detenga la campaña sucia de que es objeto.

"Porque así empezaron las revueltas en los otros países y sabemos donde empieza, pero no donde termina. Así que yo exhorto al Tribunal Electoral a que pare las campañas sucias, porque campañas sucias todo el mundo las puede hacer, y no le conviene al país", expresó el expresidente.

Denuncia

El pasado lunes, fue presentada la primera denuncia por campaña sucia por parte de la dirigencia de RM contra Foco, por ataques hacia su candidato presidencial.

Y es que este medio ha sido reiterativo en su campaña sucia contra Martinelli, como lo demuestra su última publicación, la cual no es mencionada en el recurso legal presentado por el secretario general de RM, Luis Eduardo Camacho.

En la denuncia se exponen otras publicaciones malintencionadas que, lejos de informar, lo que busca es atacar a Martinelli, haciendo mención no solamente a su persona, sino relacionándolo con otras personas, incluyendo integrantes de RM y exministros durante su gobierno.

"Si quieren jugar a la política, métanse a la política, pero no lo hagan escudándose cobardemente como supuestos medios de comunicación, donde lo que hacen es desinformar a la sociedad repitiendo mentiras, calumnias y rompiendo la regla electoral", criticó Camacho, al presentar el recurso legal.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!