China lamenta retiro de Panamá de la iniciativa de la Ruta de la Seda

China dijo este lunes que el retiro de Panamá de la iniciativa de la Ruta de la Seda que promociona su Gobierno ante lo que llama "el Sur global" es "una decisión lamentable", en palabras de su embajador ante la ONU, Fu Cong, durante una rueda de prensa en Nueva York.



La decisión de Panamá de no renovar el acuerdo de cooperación con China de esta iniciativa a la que se adhirió en 2017 fue una de las promesas que el canciller estadounidense, Marco Rubio, logró ayer con el presidente panameño, José Raúl Mulino.



Rubio dijo hoy que el retiro constituía "un gran paso adelante para las relaciones Estados Unidos-Panamá, y para un Canal de Panamá libre".



Por su parte, Cong indicó que tras la Ruta de la Seda no se esconde "ninguna agenda política", contrariamente a la "campaña de difamación lanzada por Estados Unidos y otros países occidentales".



Al contrario -razonó- la Ruta de la Seda "es una iniciativa económica cuyo propósito es construir una plataforma para los países, especialmente los del Sur global, para que fomenten la cooperación económica entre ellos".



El embajador también se refirió a las acusaciones vertidas por el presidente Donald Trump y su equipo de que China controla el Canal de Panamá, algo que dijo "es totalmente falso".



"China no ha participado ni en la gestión ni en la operación del Canal de Panamá, y nunca ha interferido en los asuntos del canal", aclaró el diplomático, saliendo así al paso del principal argumento de Trump para reclamar su derecho a "recuperar" el Canal de Panamá para Estados Unidos.



China -abundó el embajador- "respeta la soberanía de Panamá y reconoce el Canal como una infraestructura internacional neutral", insistió.