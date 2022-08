Cierra el periodo para la libre postulación; hay 18 aspirantes a la Presidencia de la República

Con al menos 18 aspirantes a la presidencia de la República cerró este 31 de julio de 2022 el periodo para la libre postulación a puestos de elección popular para las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Son 11 hombres y 7 mujeres, entre figuras conocidas, independientes, excandidatos y miembros de partidos políticos, quines presentaron oficialmente su documentación ante el Tribunal Electoral.

La economista Maribel Gordón, María Vanessa Ford, hija del ex vicepresidente Guillermo Ford; la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez; la exdiputada por el partido Panameñista, Katleen Levy; Marta Roa, Zuriela del Carmen Gómez y Marcelina Bradly, destacan entre las figuras femeninas.

En tanto, los abogados Francisco Carreira, Roberto Ruiz Díaz, José Galloway, el panameñista Melitón Arrocha, el exprecandidato Dimitri Flores, el excandidato presidencial Gerardo Barroso, el exministro Eduardo Quirós, Germán Torres Ábrego, Manuel Salvador Ábrego, José Nieto e Irving Centeno Sansón, también presentaron sus precandidaturas.

Cerrado el periodo de postulación, cada precandidato necesita obtener un mínimo del 2 % de los votos válidos emitidos en la Elección General de 2019, según el cargo y la circunscripción; cifra que será determinada por la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) mediante resolución que se publicará en el Boletín del Tribunal Electoral.

A partir del próximo 15 de agosto de 2022 los precandidatos iniciarán el proceso de recolección de firmas.

No obstante, para ser reconocido como candidato no basta superar el mínimo de firmas, tiene que estar dentro de los tres precandidatos con la mayor cantidad de firmas obtenidas y reconocidas por el Tribunal Electoral.

Los aspirantes al cargo de presidente y vicepresidente de la República deben ser panameño por nacimiento; haber cumplido, por lo menos, treinta y cinco (35) años de edad al 5 de mayo

de 2024; no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia; no estar comprendido dentro de los impedimentos o condiciones de inelegibilidad señalados en los artículos 192 y 193 de la Constitución Política y no estar comprendido dentro de las inhabilidades que establecen los artículos 33 y 34 del Código Electoral.

El expresidente de la República y líder del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli retiró su postulación.

