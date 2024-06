Confirman asistencia de 5 líderes latinoamericanos a la investidura de Mulino

Los mandatarios de Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Paraguay han confirmado su asistencia a la toma de posesión del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, que se celebrará el próximo 1 de julio, informó este martes un representante del Gobierno panameño.



"Al momento tenemos confirmaciones por escrito de Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Honduras (...) Yo estoy confiado en que llegarán muchas más confirmaciones de jefes de Estado y de Gobierno de aquí al primero de julio", afirmó a EFE el coordinador por parte del Gobierno saliente de la transmisión de mando presidencial, Miguel H. Lecaro.



Sobre la posible asistencia del rey de España, Felipe VI, Lecaro dijo que por el "momento no ha habido una nota oficial", pero dijo sentirse "confiado" en que asistirá.



Lecaro, que hizo estas declaraciones después de reunirse con representantes de los medios de comunicación para coordinar la cobertura de la investidura en el centro de convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá, adelantó que se invitó al evento a 75 países, sobre todo aquellos "que tienen representación diplomática en Panamá o que Panamá tiene representación diplomática en esos países".



"Yo estoy seguro que habrá representación de 65 países, que es un buen porcentaje, pero no todos lógicamente jefes de Estado y de Gobierno", apuntó el coordinador.



Así, entre otros representantes confirmados que no son jefes de Estado o de Gobierno están, de acuerdo con Lecaro, por parte de la ONU, la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la costarricense Rebeca Grynspan, y México ha informado que acudirá Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Tras las elecciones del pasado 5 de mayo, el presidente saliente de Panamá, Laurentino Cortizo, y electo, José Raúl Mulino, se reunieron el 3 de junio para dar inicio de manera oficial al proceso de transición hacia el próximo Gobierno que comenzará el 1 de julio.



Mulino, un exministro de 64 años, ha dicho que las prioridades de su Administración serán reactivar la economía para generar empleos y enfrentar la crisis de uno de los subsistemas de pensiones del seguro social ante el riesgo inminente de quedarse sin fondos.

