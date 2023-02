'El Cambio es Ya' pisa el acelerador en busca del triunfo

Una intensa gira efectúa la nómina "El Cambio es Ya" que lidera la diputada Yanibel Ábrego desde este jueves en Chiriquí, viernes en la comarca Ngäbe Buglé y Changuinola, en Bocas del Toro, sábado en Penonomé y domingo en La Pintada, acompañada del ex presidente Ricardo Martinelli, así como de los candidatos a las secretarias de Mujer y Juventud, Nadine González y Erick Echeverría.



Durante el recorrido, Yanibel Ábrego pidió el voto para ambos candidatos y para todos los convencionales del "Cambio es Ya", para sacar al orejón que no escucha a las bases del partido, iniciando con las elecciones del CD el 19 de marzo y, posteriormente, en julio con el cambio de la nueva junta directiva.



Nuestra Alianza será con Realizando Metas y con el ex presidente Ricardo Martinelli, quien demostró que hizo el mejor gobierno de la historia de Panamá.

¨Nunca nuestra lucha podrá ser con los panameñistas, que además de ser los verdugos de Martinelli destruyeron este país¨, afirmó Ábrego quien además destacó todas las obras que se impulsaron durante la gestión de Martinelli.



Ábrego pidió el voto para los candidatos Nadine González y Dereck Echeverría, quienes actualmente son alcaldes en Darién y Bocas del Toro: ¨No queremos personas que sólo figuran en las redes sociales, hacen Tik Tok y nunca han trabajado ni para la juventud ni para las mujeres del partido¨.

“Se acabaron los tiempos de la dictadura en Cambio Democrático, estamos en cuenta regresiva para sacar a la nefasta y expirada dirigencia que está hundiendo el partido”, manifestó la diputada.



Por su parte, Ricardo Martinelli concuerda con Ábrego de que la alianza será con CD una vez salga el Orejón del partido que él fundó; Martinelli lo calificó de traidor y un malagradecido que no sabe hacer nada.

El ex presidente recalcó las obras que desarrollará y que dará a conocer una vez inicie su campaña en abril próximo; como las becas universitarias, el bono escolar y entre otros la ampliación de la Beca Universal.

Martinelli instó a los miembros de Cambio Democrático que el próximo domingo 19 de marzo salgan a votar en la casilla 2, por Nadine González para la Secretaría de la Mujer y Derick Echeverría como Secretario de la Juventud, quienes representan el cambio que necesita el partido para empoderar a las mujeres y jóvenes.

El recorrido se mantendrá en las próximas semanas, en busca del apoyo de los dirigentes.

