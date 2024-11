El senador progresista Bernie Sanders renueva escaño por el estado de Vermont

El senador independiente Bernie Sanders, todo un símbolo del movimiento progresista en Estados Unidos, fue reelegido este martes para un cuarto mandato por el estado de Vermont, según proyecta la agencia estadounidense The Associated Press.



Sanders, de 83 años, que perteneció orgánicamente al partido demócrata durante años y sigue siendo su aliado en muchas cuestiones legislativas, se impone así al aspirante republicano Gerald Malloy y renueva su escaño en la cámara alta para otros seis años.



El legislador, abanderado de la subida del salario mínimo federal o la salud universal, y situado más a la izquierda que el partido Demócrata, se unió a la campaña de la candidata presidencial Kamala Harris para presionar a los demócratas a mirar hacia la "clase trabajadora", según dijo a EFE en una entrevista en octubre.



Hasta el momento, Sanders no se ha pronunciado sobre su esperada victoria, probablemente esperando a que concluya el 100 % del escrutinio.



El estado de Vermont ha sido el primero en caer del lado del Partido Demócrata en cuanto a los compromisarios del colegio electoral, aportando 3 votos del total de 538.